Recesión Industrial Aumenta Solicitudes de Crisis Empresarial

El reciente análisis revela un preocupante aumento en los Procedimientos Preventivos de Crisis, lo que evidencia la tensión en el mercado laboral bajo el gobierno actual. Los datos muestran que el número de solicitudes ha alcanzado cifras alarmantes.

Un reciente informe solicitado por PERFIL al Ministerio de Capital Humano ha puesto de manifiesto que, en los primeros dos años de la administración de Javier Milei, los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) se han disparado a cerca de 300. Esta cifra se asemeja a los niveles alcanzados al finalizar la gestión de Mauricio Macri, en un contexto donde el gobierno celebra un repunte en la actividad económica.

En 2025, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo registró 158 solicitudes, entre las cuales se homologaron 21 acuerdos y se cerraron 49 casos. Estas cifras superan las del 2024, donde se iniciaron 131 expedientes. Este aumento es aún más notable en comparación con el gobierno del Frente de Todos, que concluyó 2023 con apenas 42 trámites.

“Es importante destacar que muchos de los registros del 2025 están aún en trámite, por lo que no se puede confirmar que resulten en una crisis efectiva”, señala el documento oficial. Se añade que los expedientes están pendientes de la documentación contable de las empresas y de audiencias con sindicatos para tratar de alcanzar acuerdos.

Crisis en el Sector Industrial

La alarma se enciende en la industria tradicional, donde la capacidad instalada apenas llega al 53,8%. La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que más del 45,6% de las empresas enfrenta serios problemas para cumplir con sus compromisos financieros. Los retrasos en el pago de impuestos y proveedores son las principales dificultades, extendiendo los plazos de 100 días en algunos casos.

Las grandes dificultades han llevado a que el 53,3% de las empresas reporten caídas en su producción y el 54,7% han visto mermar sus ventas internas. Las pymes, además, luchan por mantener la operación, enfrentando tasas de interés abrumadoras que erosionan su capital de trabajo.

Negociaciones Laborales y su Complejidad

Los PPC son una herramienta que, administrada por la Secretaría de Trabajo, permite a las empresas en crisis realizar ajustes drásticos. Sin embargo, abrir un expediente no asegura aprobación automática, ya que implica negociaciones con sindicatos y la homologación de autoridades laborales. Este proceso a menudo termina en litigios.

Fuentes sindicales indican que, bajo el control del gobierno, los requisitos para obtener PPC se han endurecido. Esto ha llevado a que los sindicatos busquen soluciones creativas, como la negociación de vacaciones anticipadas o suspensiones rotativas, para eludir despidos masivos.

Impacto del Consumo en la Productividad

La raíz del problema se encuentra en la incapacidad de las familias para cumplir con sus deudas, lo que afecta directamente el consumo. En diciembre pasado, la morosidad de créditos destinados a hogares alcanzó el 9,3%, la cifra más alta desde 2010. La situación es más crítica en los sectores más vulnerables, donde el default se eleva al 27,9%.

Este panorama ha llevado al cierre de empresas, reflejando una preocupante pérdida de 21.339 compañías en el sector privado en los últimos dos años, lo que representa un 3,9% de la capacidad productiva nacional. Esta tendencia se hace evidente en casi todas las provincias del país.