La Casa Argentina en París se ha convertido en un centro de controversia, marcada por el temor, la censura y la influencia de la ultraderecha bajo la dirección de Santiago Muzio, un abogado franco-argentino con conexiones políticas inquietantes.

Transformación y Controversia en un Espacio Icónico

La emblemática Maison Argentina, situada en la Cité Universitaire, atraviesa un período de tensión. Desde la llegada de Muzio, quien fue nominado por el gobierno de Javier Milei, se ha evidenciado un desinterés por las conmemoraciones históricas y un cuestionamiento de los principios de igualdad y diversidad.

Retiro de Símbolos y Testimonios Callados

En un acto sorpresivo, se ha retirado la placa que homenajeaba a los 30.000 desaparecidos de la dictadura, dejando a la comunidad argentina sin un lugar para rendir tributo a sus seres queridos. Esta acción ha suscitado el malestar entre los estudiantes, quienes, temerosos de represalias, han solicitado mantener sus nombres en el anonimato para poder compartir sus experiencias.

Climas de Paranoia y Control

El ambiente en la Casa Argentina es de creciente desasosiego; muchos estudiantes han solicitado ser transferidos a otras residencias, mientras que otras voces han sido silenciadas. La administración de Muzio ha sido descrita como un “comité ultraconservador”, ignorando la diversidad que caracteriza a la Cité Universitaire.

Simbolismo en Tensión

A pesar de la laicidad que rige en Francia, recientemente se ha instalado la imagen de la Virgen de Luján en el establecimiento, una decisión polémica que contradice las normas establecidas y ha generado risas entre los estudiantes, quienes intentaron, sin éxito, incorporar la imagen del Gauchito Gil.

Reacciones de la Prensa y la Comunidad

Los medios franceses, como Le Monde, han comenzado a brindar cobertura sobre esta nueva situación, advirtiendo sobre el ascenso de la ultraderecha en este espacio y generando preocupación entre las autoridades. Jean Marc Sauvé, presidente de la Fundación Cité Internacional Universitaire, ha declarado que seguirá de cerca estos desarrollos.

Un Espacio en Peligro

Las tensiones internas han llevado a la renuncia y despido de varios empleados, quienes han denunciado un entorno de hostigamiento. Desde la salida del personal clave hasta el rechazo de cualquier crítica, la Casa Argentina parece estar convirtiéndose en un bastión de ideologías extremistas.

Historia en Repetición

La Maison Argentina, un símbolo de la cultura e historia argentina en París, ahora enfrenta un panorama sombrío. Desde su construcción, destino de artistas e intelectuales, hasta su papel como hospital durante la Segunda Guerra Mundial, hoy resuena con ecos de un pasado que se niega a ser reconocido.

Mientras la comunidad argentina se organiza para participar en actos conmemorativos del golpe de estado de 1976, la lucha por mantener viva la memoria y los principios de justicia sigue en pie. El destino de la Casa Argentina, sin embargo, está en juego.