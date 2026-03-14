CNV impone multa histórica de $1.000 millones a una sociedad de bolsa: ¿por qué?

Una de las sanciones más severas en la historia de la Comisión Nacional de Valores (CNV) será recordada por su impacto en el mercado argentino. Un caso de manejo fraudulento de fondos de clientes ha llevado a la inhabilitación de una sociedad de bolsa y a una multa monumental.

Una Sanción Sin Precedentes

La CNV ha impuesto una multa de $1.000 millones a la sociedad de bolsa Daniel A. Casanovas y Asociados S.A. Tras confirmarse que la firma utilizó los fondos de sus clientes sin autorización, el organismo tomó una decisión contundente y sin precedentes. «Frente a incumplimientos graves, la respuesta del regulador es clara y contundente», afirmó Roberto Silva, presidente de la CNV.

Irregularidades Detección en 2019

La investigación sobre la sociedad de bolsa comenzó a mediados de 2019, cuando varios inversores notaron que sus fondos habían desaparecido. Al acceder a sus cuentas en la Caja de Valores, se dieron cuenta de que sus tenencias no coincidían con lo que habían invertido.

Las auditorías revelaron que la empresa transfería los activos de sus clientes a una cuenta de la compañía agropecuaria Cereales del Sur S.A., cuyo presidente era el propio Daniel Casanovas, utilizando esos fondos para respaldar operaciones a plazo.

El Lamento de un Inversor Afectado

Uno de los inversores afectados compartió su experiencia: «Desde agosto de 2019, noté que el saldo de mi cuenta comitente, donde tenía depositados u$s5.751,48, había desaparecido sin que yo solicitara ningún retiro». Completó su testimonio asegurando que, tras varias consultas sin resultado, se le ofreció un acuerdo de pago condicionado a la firma de un documento que legalizaba los movimientos no autorizados.

La Defensa Infructuosa de la Sociedad de Bolsa

Durante el proceso, la defensa de la sociedad trató de justificar las transferencias indicando que contaban con un mandato de administración discrecional. No obstante, la CNV desestimó este argumento, reafirmando que ningún poder autorizaba la transferencia de activos a cuentas de terceros sin consentimiento específico.

El Cálculo de la Multa Récord

Ante la magnitud de las irregularidades, la CNV decidió fijar una sanción que multiplicó el beneficio logrado por la sociedad, que ascendía a $672 millones. Así, la multa terminó siendo de $1.009 millones, equivalente a diez veces lo que normalmente se podría sancionar por este tipo de faltas.

Consecuencias para los Directivos

Además de la multa, los directores de la sociedad fueron inhabilitados para operar en el mercado durante cinco años. La empresa, que ya no tiene presencia en internet, ha dejado a muchos inversores sin respuesta.

Daniel Andrés Casanovas y su esposa, Samanta Bravo, fueron detenidos por haber protagonizado múltiples estafas, enfrentando un segundo proceso penal relacionado con la retención indebida de granos.

La Postura de la CNV

La CNV sostiene que su actuación es fundamental para mantener la confianza en el mercado. «Nuestra política es clara: los incumplimientos graves recibirán sanciones ejemplares. Nadie puede manejar los valores de los inversores sin su consentimiento», enfatizó Silva, subrayando la importancia de la transparencia y la confianza en las relaciones financieras.