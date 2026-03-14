Camioneros Triunfa ante Roca: Sigue el Minuto a Minuto en Crónica

En un duelo vibrante en la cancha de Roca, Camioneros se llevó una merecida victoria, consolidando su buen momento en el campeonato.

16.45

Camioneros aprovecha otra ocasión; un gran desborde de Asencio termina en un cabezazo de Llaguel que es detenido por el arquero. A los 39 minutos, el marcador sigue 1-0 a favor de los locales.

16.33

¡Gol de Camioneros! Jacobo Dzaja, que había tenido una brillante oportunidad minutos antes, marca el primer gol del encuentro a los 26 minutos del primer tiempo, poniendo al equipo al frente.

16.22

En los primeros 15 minutos del partido, Camioneros ha demostrado su dominio en el campo, gracias a la insistencia de Jeremías Asencio que está causando problemas en la defensa rival.

16.07

¡El partido ha comenzado!