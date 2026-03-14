Camioneros Triunfa ante Roca: Sigue el Minuto a Minuto en Crónica

Camioneros Gana en un Partido Intenso y Lleno de Oportunidades
En un duelo vibrante en la cancha de Roca, Camioneros se llevó una merecida victoria, consolidando su buen momento en el campeonato.
16.45
Camioneros aprovecha otra ocasión; un gran desborde de Asencio termina en un cabezazo de Llaguel que es detenido por el arquero. A los 39 minutos, el marcador sigue 1-0 a favor de los locales.
16.33
¡Gol de Camioneros! Jacobo Dzaja, que había tenido una brillante oportunidad minutos antes, marca el primer gol del encuentro a los 26 minutos del primer tiempo, poniendo al equipo al frente.
16.22
En los primeros 15 minutos del partido, Camioneros ha demostrado su dominio en el campo, gracias a la insistencia de Jeremías Asencio que está causando problemas en la defensa rival.
16.07
¡El partido ha comenzado!