Fallece Jürgen Habermas, destacado filósofo alemán.

Jürgen Habermas, una de las figuras más influyentes del pensamiento alemán en la era postguerra, ha fallecido a los 96 años, según ha confirmado su editorial, Suhrkamp.

Una mente brilliante en el panorama filosófico

Su contribución al ámbito de la comunicación, la racionalidad y la sociología lo posicionó como un referente en la Escuela de Frankfurt. Habermas se destacó junto a pensadores como Theodor Adorno y Max Horkheimer, reimaginando la famosa «Teoría Crítica».

Un legado de crítica y reflexión social

La obra de Habermas, conocida por su análisis profundo de la sociedad, la política y la cultura, cuestiona las estructuras de poder, ideologías y relaciones de dominación existentes. Su investigación ha dejado una huella imborrable en el análisis contemporáneo.

La voz de una generación

Como el último representante sobreviviente de la Escuela de Frankfurt, Habermas abordó cuestiones políticas actuales hasta sus últimos días, brindando su perspectiva crítica y reflexiva ante los acontecimientos más relevantes del mundo.

Obras destacadas y su trayectoria

Entre sus publicaciones más reconocidas se encuentra «Teoría de la acción comunicativa», una obra en dos volúmenes lanzada en 1981 que ha sido fundamental en el desarrollo del pensamiento social moderno.

Un recuerdo personal: su infancia y sus experiencias

Nacido en Düsseldorf en 1929, Habermas vivió su adolescencia en un contexto marcado por la caída del nazismo, una vivencia que moldeó sus reflexiones sobre la política y la ética. Recordó con claridad cómo el régimen nazi era un sistema «políticamente criminal» en el que había crecido.

Una relación ambivalente con el movimiento estudiantil

Durante los años 60, Habermas tuvo una conexión compleja con la izquierda estudiantil alemana, participando activamente pero rechazando la radicalización y la violencia. Reconoció, sin embargo, que el movimiento aportó una «liberalización fundamental» a la sociedad alemana.

Desafíos personales y resiliencia

Desde su infancia, Habermas enfrentó adversidades debido a su labio leporino. Las intervenciones quirúrgicas que sufrió le ofrecieron una visión única sobre el lenguaje y la comunicación, influyendo en su trabajo filosófico.

Una vida personal marcada por la pérdida

Últimamente, la vida de Habermas estuvo marcada por el luto tras el fallecimiento de su esposa, Ute, el año pasado. La pareja tuvo tres hijos: Tilmann, Judith y Rebekka, quien falleció en 2023.