Ministerio de Artes de Queensland desoye sugerencia de nombrar nuevo teatro en honor a Oodgeroo Noonuccal

La polémica decisión que excluye el nombre de Oodgeroo Noonuccal para un nuevo teatro en Queensland

Un reciente conflicto en Queensland ha desatado un debate sobre la identidad cultural y la representación indígena, después de que se decidiera no nombrar un nuevo teatro en honor a la reconocida poeta Oodgeroo Noonuccal.

Según documentos oficiales obtenidos, un ministro del gobierno de Queensland decidió que el teatro no llevaría el nombre de la poeta aborigen, haciendo caso omiso a las recomendaciones de la junta del teatro.

Controversia sobre el nombre del teatro

El actual ministro de Cultura, John-Paul Langbroek, fue responsable de la elección del nombre “Teatro Glasshouse” en enero de 2025, un nombre que finalmente recibió su aprobación formal en febrero, antes de consultarlo con la junta. Estos pasos precedieron un proceso de votación pública, en el que el nombre elegido recibió más del 42% de los votos, pero sin incluir la opción de Oodgeroo.

Reacción de la comunidad indígena

Raymond Walker, nieto de Oodgeroo, expresó su descontento: “Es una falta de respeto que se ignore su legado. Para nosotros, reconocer a Oodgeroo habría sido motivo de orgullo”, enfatizó Walker, quien agregó que la decisión refleja una falta de aprecio hacia la contribución de las mujeres indígenas.

La voz del Queensland Performing Arts Centre

Documentos revelan que la junta del Queensland Performing Arts Centre había propuesto a Oodgeroo como la opción más significativa, destacando su impacto como narradora y defensora de la justicia social. En marzo de 2024, la junta había sugerido siete nombres, de los cuales Oodgeroo sobresalía por su legado cultural y artístico.

Un cambio de nombres electorales

Asimismo, la intervención del gobierno se extendió a la decisión de cambiar el nombre de un distrito electoral que también llevaba el nombre de Oodgeroo. La propuesta de reemplazo, impulsada por el Partido Liberal Nacional (LNP), busca renombrar la voz indígena en favor de un enfoque más tradicional con el nombre “Cleveland”.

Perspectiva de expertos y comunidades

Jennifer Mills, presidenta de la Sociedad Australiana de Autores, criticó la exclusión de Oodgeroo como un acto de interferencia política que minimiza la herencia indígena. “Es un insulto a la comunidad que busca ser representada”, afirmó Mills, subrayando la necesidad de visibilizar el legado cultural de figuras como Oodgeroo.

El Teatro Glasshouse se inauguró al público el 7 de marzo, y su primer evento, “The Last Ship”, está programado para el 9 de abril. Sin embargo, la controversia en torno a su nombre deja un sabor amargo en la representación cultural de los pueblos indígenas de Australia.