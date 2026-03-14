El Sándwich Olvidado que la Serie Erótica del Momento Revivió

En un giro inesperado, el controvertido "tuna melt" se ha convertido en el protagonista de las redes y de la gastronomía actual. ¿Qué lo hace tan especial y por qué ahora genera tanto interés?

NUEVA YORK.- La trayectoria periodística de muchos ha llevado a la inmersión en lo desconocido: desde infiltraciones en organizaciones criminales hasta el desafío a regímenes autoritarios. Pero una cronista se aventuró en las complejas combinaciones de la cocina, probando un plato que, a primera vista, parece desafiar todas las normas: el “tuna melt”.

Al principio, la idea de mezclar pescado y queso podría parecer repulsiva, con esa imagen de un lácteo pesado y caliente coronando un plato marino. Sin embargo, varios artículos recientes corroboran que esta combinación ha sido considerada un faux pas en gran parte del mundo culinario.

La Polémica de la Combinación: Pescado y Queso

El chef Mark Strausman, reconocido en el famoso restaurante Mark’s Off Madison de Nueva York, comenta que, en Italia, solicitar parmesano sobre un plato de spaghetti alle vongole podría llevar a una expulsión inmediata del país. A pesar de esto, el “tuna melt” está disfrutando de lo que algunos han denominado su “improbable edad de oro”.

Este sándwich, que combina atún enlatado y mayonesa tibia entre un generoso par de rebanadas de pan con queso derretido, ha cobrado relevancia en los últimos tiempos. Una especie de versión más indulgente del clásico tostado porteño, este platillo se ha mantenido vigente en los diners desde los años cincuenta.

El famoso «tuna melt», un sándwich de atún con queso gratinado kamadon

El «Tuna Melt» en la Cultura Popular

La serie de televisión Heated Rivalry, conocida en América Latina como Más que rivales, ha sido fundamental en la resurrección del “tuna melt”. Esta producción sigue la tensa rivalidad y la complejidad emocional entre sus protagonistas, dos estrellas del hockey: Ilya Rozanov y Shane Hollander.

En un memorable momento, uno de ellos le ofrece un “tuna melt” al otro, un gesto que despierta un análisis inesperadamente profundo. En la historia, este sándwich empieza como un simple e infantil guiño, contrastando con la imagen glamorosa del hockey, pero más adelante, tras ser preparado por Ilya, simboliza un gesto de conexión y afecto.

Más que rivales, dos deportistas de renombre enfrentando su relación y emociones sabrina lantos

Una Evolución en el Plato

Esta revalorización del “tuna melt” ha llevado incluso a restaurantes más sofisticados a innovar con ingredientes de alta calidad, como pez espada y panes artesanales. Curiosamente, resurgieron debates sobre la supuesta prohibición italiana de mezclar pescado y queso, revelando que, en realidad, en Sicilia es común disfrutar del pane cunzato con anchoas y queso, subrayando la versatilidad de la culinaria.

De hecho, el “fishburger”, un pan brioche relleno de pescado, también está en auge, llevando el queso nuevamente al mar en el vibrante mundo del street food gourmet.

Heated Rivalry, transmitida en Argentina como Más que rivales por HBO Max, ha encontrado un inesperado compañero en la conversación sobre el “tuna melt”. La duda ahora es cuál de estas controversiales combinaciones generará más discusión: el romance entre dos estrellas del hockey o un trozo de queso sobre atún caliente. Lo cierto es que ambos son igualmente irresistibles, aunque para un desayuno, quizás el sándwich resulte ser “too much”.