El alcalde de Nueva York propone aumentar el impuesto a la herencia

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sugiere cambios radicales en el sistema tributario estatal que podrían afectar a los más acaudalados de la ciudad.

El alcalde Mamdani ha planteado la posibilidad de reducir casi un 90% el límite de exención del impuesto a las herencias, pasando de más de US$7 millones a solo US$750.000, junto con un aumento de la tasa impositiva máxima del 16% al 50%. Estas iniciativas fueron presentadas en un memorando dirigido a los legisladores estatales que están actualmente en proceso de negociación del presupuesto fiscal.

Una necesidad fiscal urgente

Ante un déficit presupuestario municipal de US$5.400 millones para el próximo año fiscal que comienza el 1 de julio, Mamdani busca apoyo legislativo para aumentar los ingresos y hacer frente a la crisis fiscal. La reducción en el umbral de exención haría que Nueva York tenga el límite más bajo de Estados Unidos en términos de impuestos sobre herencias.

Comparativa con otros estados

En el panorama nacional, muchos estados no gravan la riqueza heredada, y entre los que sí lo hacen, las exenciones varían significativamente: desde US$1 millón en Oregón hasta casi US$14 millones en Connecticut, según la Tax Foundation.

A pesar de la ambiciosa propuesta de Mamdani, es poco probable que esta se apruebe este año, ya que los planes presupuestarios de la gobernadora Kathy Hochul y las cámaras legislativas no incluyen esta iniciativa. Sin embargo, se esperan incrementos en los impuestos sobre la renta y a las corporaciones.

Presión fiscal en aumento

La presión para elevar impuestos y abordar desbalances fiscales en Nueva York está creciendo. Según el contralor de la ciudad, Mark Levine, se estima un déficit de US$28.000 millones en los próximos cuatro años fiscales.

Reacciones ante la propuesta

Las medidas propuestas por Mamdani están generando inquietud entre los neoyorquinos adinerados, quienes han reaccionado de manera cautelosa ante sus posiciones progresistas. El alcalde, que se autodenomina socialista demócrata, alarmó a algunos cuando afirmó: «No creo que debamos tener multimillonarios» tras su victoria en las primarias demócratas de junio de 2025.

No obstante, algunos líderes empresariales habían iniciado una charla más optimista al pensar que Mamdani no ajustaría el impuesto sobre la renta, elemento que consideran clave para financiar su programa ambicioso, el cual incluye cuidado infantil gratuito y servicio de autobuses sin costo.

Implicaciones de un impuesto elevado a las herencias

Un estudio reciente de economistas advierte que los impuestos sobre herencias pueden ser contraproducentes en lugares donde la carga fiscal ya es alta. Según el análisis, los contribuyentes más sólidos podrían decidir mudarse a otros estados con impuestos más bajos a medida que envejecen, afectando negativamente la recaudación.

En Nuevo York, las tasas sobre la renta son algunas de las más elevadas del país, alcanzando hasta 14,8% para quienes ganan más de US$25 millones. La combinación de altos impuestos sobre la renta y un nuevo impuesto a las herencias podría resultar desfavorable para la retención de estos contribuyentes.