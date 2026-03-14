Capital Humano envía ayuda a Tucumán: ropa, calzado y mochilas para las víctimas de las inundaciones

Numerosas familias afectadas por las intensas lluvias en Tucumán recibirán asistencia del Ministerio de Capital Humano, que ya ha despachado productos básicos para su bienestar.

En respuesta a la situación de emergencia provocada por fuertes lluvias, el Ministerio de Capital Humano ha anunciado el envío de insumos a Tucumán para apoyar a las familias afectadas. La acción se realiza a solicitud del gobierno provincial, buscando mitigar el impacto de la crisis climática que azota diversas áreas de la provincia.

Impactantes tormentas en Tucumán generaron casi 15 mil evacuados.

Detalles del envío de ayuda

Según lo informado por el ministerio, la asistencia se concentra en productos básicos. Se han despachado artículos desde su depósito en Villa Martelli, incluyendo mochilas, abrigos, calzado, indumentaria general y ropa para bebés. La iniciativa se enmarca en una rápida respuesta ante las necesidades urgentes de los hogares que sufrieron daños a causa del temporal.

Coordinación y solidaridad ante la emergencia

El ministerio enfatizó que el operativo está diseñado para responder rápidamente a las emergencias climáticas, destacando la colaboración entre el gobierno nacional y el provincial. Aunque no se han especificado cantidades precisas o el volumen total de los insumos enviados, se ha garantizado que la asistencia es prioritaria en este contexto crítico.

Enfoque en las necesidades de las familias

Las familias de Tucumán están enfrentando serias dificultades debido a las inundaciones, lo que ha generado múltiples pedidos de ayuda. La asistencia enviada incluye bienes básicos que buscan ofrecer alivio en medio de la adversidad. Con la inclusión de ropa para bebés en este envío, se subraya el enfoque en los sectores más vulnerables de la población afectada.

Un temporal provocó inundaciones en Tucumán y obligó a suspender las clases hasta el viernes.

El ministerio anunció que la tarea no se detendrá aquí y continuará prestando apoyo a las familias mientras persista la situación de emergencia. Aunque aún no se han definido nuevos envíos, se ha dejado claro que la atención a los afectados será una prioridad continua, buscando mitigar el impacto más inmediato de las inundaciones.