Todo sobre cómo conseguir préstamos de hasta $1.5 millones

Los créditos de ANSES podrían regresar en 2026, pero esta vez con un enfoque renovado. Un grupo de legisladores de distintos bloques está trabajando en una propuesta para ofrecer préstamos de hasta $1.500.000, diseñados para asistir a quienes se encuentran atrapados en deudas con intereses desmesurados.

La reciente eliminación de este tipo de financiamiento mediante el decreto 421/2025 ha llevado a una iniciativa que busca restaurar el acceso a créditos, usando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El objetivo principal es ofrecer una solución a las miles de familias que enfrentan tasas usureras en sus créditos y tarjetas de crédito.

¿Quiénes Pueden Ser Beneficiarios de los Nuevos Créditos?

El proyecto legislativo está diseñado para beneficiar principalmente a los sectores más vulnerables. Aquellos que reciben asistencia estatal y tienen bajos ingresos serán priorizados en este nuevo esquema de créditos.

Si la ley es aprobada, las siguientes personas podrán solicitar préstamos:

– Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

– Jubilados y pensionados bajo el régimen SIPA, que no superen seis haberes mínimos.

– Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

– Personal de casas particulares registrado.

– Monotributistas de las categorías A, B, C y D.

Este plan podría impactar a más de 10 millones de argentinos que actualmente tienen acceso limitado a financiamiento formal.

Un Sistema de Desendeudamiento Innovador

El nuevo sistema de créditos ANSES presenta una diferencia significativa respecto a los programas previos. No habrá entrega de efectivo al beneficiario; en cambio, los fondos se destinarán directamente a saldar deudas. El solicitante deberá indicar a qué entidad debe dinero, y ANSES realizará la transferencia correspondiente.

El monto máximo de los préstamos será de $1.500.000, con mecanismos de ajuste automático para evitar que la inflación lo erosione. Además, la tasa de interés será competitiva, fijándose en TAMAR más un 10%, garantizando que siempre se mantenga por debajo de los precios del mercado.

Otra característica clave del sistema es que el descuento mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del solicitante, asegurando que mantengan su capacidad de pago para gastos esenciales. La auditoría automática garantizará que los fondos se destinen al propósito previsto, sin intermediarios ni gestores, a través de la plataforma Mi ANSES.

Plazos para la Disponibilidad de los Préstamos

Es importante tener en cuenta que estos créditos aún no están disponibles. La propuesta debe completar el proceso legislativo antes de convertirse en ley. Hasta que esto suceda, ANSES no tiene habilitados formularios ni trámites para inscripción.

Si el proyecto recibe media sanción en marzo, el Senado lo podría tratar entre abril y mayo, con la posibilidad de que esté vigente en el segundo semestre de 2026.

A pesar de la expectativa, el camino legislativo se presenta desafiante. El oficialismo ha expresado inquietudes sobre la utilización de recursos del FGS, lo que añade complejidad a la discusión. Se anticipan debates intensos sobre temas económicos y sociales, con millones de argentinos atentos al desenlace.