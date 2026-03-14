URBA Top 14: Newman arranca con goleada, SIC aplasta a Belgrano y Alumni supera a CUBA

La espera terminó y los amantes del rugby en Argentina ya tienen acción. Este sábado, comenzó el esperado Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y las emociones no se hicieron esperar.

La jornada inaugural dejó momentos apasionantes, destacándose dos clásicos que capturaron la atención de todos. En uno de los enfrentamientos más llamativos, el SIC dio un contundente golpe sobre la mesa al derrotar a Belgrano Athletic por 58 a 18. El otro clásico, más equilibrado, terminó con Alumni superando a CUBA por solo dos puntos: 27-25.

En otros partidos destacados, el actual campeón Newman se impuso sin esfuerzo al Buenos Aires Cricket & Rugby, terminando el encuentro con un claro 31-3. Por su parte, Hindú también se lució con un arrollador 52-18 ante Los Tilos, mientras que Atlético del Rosario se llevó una ajustada victoria de 36-29 sobre su rival local.

CASI triunfó en su visita a Champagnat, uno de los recién ascendidos, con un resultado de 40-16. Asimismo, Los Matreros tuvo un estreno exitoso en la competencia, logrando una victoria ajustada de 27-25 frente a Regatas Bella Vista.

Un Dominio Total del SIC

El SIC dominó el encuentro de principio a fin, mostrando una impresionante sincronización entre sus forwards y backs. Desde los primeros minutos, se adueñaron del scrum, evidenciando su superioridad en el juego físico. La estrategia de abrir el juego por las puntas permitió que el equipo vulnerara la defensa de un Belgrano desorientado.

Un Comienzo Prometedor

La victoria le otorga al SIC la Copa Conti, un trofeo que simboliza el desafío entre estos dos clásicos rivales. Con una actitud renovada y una clara sed de revancha, el SIC no mostró signos de relajación, tratándolo como si ya hubiera disputado un encuentro crucial previamente.

El SIC mostró su poderío y comenzó el Top 14 de la URBA con una goleada memorable

Hernan Zenteno – La Nacion



Destacados del Encuentro

Reporte de Juan de Dios Vera Ocampo.

Con este inicio impactante, el Top 14 promete una temporada repleta de sorpresas y emociones. Los equipos se preparan para la próxima jornada, donde cada encuentro será crucial en la búsqueda de la gloria.