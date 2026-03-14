Australia En Vivo: Nuevas Leyes contra la Subvaluación de Propiedades en NSW y Proyección de Inflación en ‘Altos Cuatros’, Asegura Chalmers

Jim Chalmers, el Ministro de Finanzas de Australia, ha señalado que la inflación en el país podría ubicarse en el rango de «cuatro medios a altos» debido a factores económicos internacionales, lo que pone a prueba la economía australiana.

Inflación en Aumento: Contexto Económico Actual

En el último análisis, Chalmers reveló que las proyecciones de la Tesorería apuntan a un aumento significativo de la inflación debido a las tensiones en Oriente Medio y otros desequilibrios económicos. Esto fortalecerá la presión sobre el Banco de la Reserva de Australia para aumentar las tasas de interés.

Proyecciones Privadas ya Alarmantes

Predicciones hechas por economistas privados ya sugieren que la inflación podría alcanzar el rango alto del 4%. Este escenario plantea serias preocupaciones para el gobierno y los ciudadanos, quienes han estado lidiando con un aumento persistente de precios en varios sectores.

“Hemos desarrollado varios escenarios que clarifican cómo los precios globales del petróleo influyen en la inflación y la duración de ese impacto. Si tuviéramos que finalizar nuestras proyecciones hoy, esperaríamos que la inflación alcanzara un pico en el rango de cuatro medios a altos”, expresó Chalmers.

Desafíos para el Presupuesto de Mayo

Chalmers anticipa que el presupuesto del 12 de mayo será «difícil». Sin embargo, se espera que incluya reformas fiscales significativas, como modificaciones al descuento de ganancias de capital y otros ajustes impositivos. Este presupuesto será fundamental para estabilizar la economía en medio de tantos desafíos.