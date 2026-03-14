Tragedia en ruta: Tres jóvenes argentinos fallecen en accidente camino a Misiones

Tragedia en Brasil: Tres jóvenes argentinos pierden la vida en un brutal accidente automovilístico

En una fatídica noche del viernes, tres jóvenes argentinos perdieron la vida en un desgarrador choque en una ruta del sur de Brasil mientras se dirigían a Misiones para visitar a su familia. El siniestro también dejó al conductor del otro vehículo herido y hospitalizado.

Una noche de alegría que se tornó en tragedia

El accidente tuvo lugar en la ruta ERS-324, en el municipio de Casca, Brasil. Las víctimas, identificadas como Jennifer Prosin, de 22 años, y los hermanos Johnathan Gabriel Hübscher (22) y Lautaro Mattive (17), se encontraban en un Volkswagen Fox cuando ocurrieron los hechos.

Un viaje familiar fatídico

Según las autoridades, Jennifer era la novia del mayor de los hermanos, y el grupo se dirigía a Campo Grande para pasar el fin de semana en familia. Residen en Casca, donde se preparaban para disfrutar unos días juntos.

Detalles del accidente

El choque frontal sucedió después de las 22 horas y tuvo lugar entre el Volkswagen Fox y un Ford Focus, conducido por un hombre de 50 años que viajaba solo. La investigación sobre las causas del siniestro continúa.

Consecuencias del impacto

Los informes policiales indican que los tres jóvenes fallecieron en el lugar del accidente. Johnathan Gabriel, al parecer, estaba al volante del Fox en el momento del impacto. El conductor del Ford Focus fue trasladado al hospital Santa Lucía de Casca y luego derivado a otro centro de salud en Paso Fundo con múltiples heridas.

Operativo de rescate y atención

Los equipos de emergencia, compuestos por la policía vial, bomberos voluntarios de Casca y el servicio de emergencias SAMU, actuaron rápidamente en el lugar del accidente. La justicia brasileña se encuentra en la etapa de investigación para esclarecer los detalles que rodearon esta trágica colisión.

La comunidad doliente

Este lamentable suceso ha conmovido tanto a la comunidad de Campo Grande como a la de Casca, donde amigos y familiares de los jóvenes recuerdan su cercanía y la alegría que compartían. La tristeza y el luto se han apoderado de quienes conocían a las víctimas.