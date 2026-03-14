Localidades Vacías en el Centro de Córdoba: ¿Advertencia o Solo Alarmismo?

Un reciente informe señala que la cantidad de locales vacíos en el centro de Córdoba ha crecido, aunque todavía no representa una crisis alarmante. Descubre los datos y las razones detrás de esta tendencia.

Incremento en la Vacancia Comercial

La Cámara de Comercio e Industria de Córdoba (CaCIC) ha realizado un estudio que revela un aumento en la vacancia de locales en el área central, que ha pasado del 4,3% al 6,5%. Esto implica que, en promedio, hay menos de un local desocupado por cuadra en el centro. Según la entidad, aunque la situación no es preocupante, es crucial monitorearla para identificar posibles tendencias futuras.

Diferencias por Zonas

El informe destaca disparidades en diversas áreas de la ciudad. En Nueva Córdoba, la vacancia saltó del 1,9% al 3,7%, prácticamente duplicando su tasa. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, la cifra se elevó a un 6,5%. Sin embargo, el Mercado Norte fue la excepción, registrando una mejora al bajar del 8,1% al 7,4%.

Razones Detrás del Aumento

Las causas del incremento en la vacancia son múltiples. La caída del consumo y el incremento de precios afectan gravemente la viabilidad de los comercios físicos. Además, la competencia de productos importados, el crecimiento de plataformas de venta online y el surgimiento de nuevos corredores comerciales en áreas no centrales de la ciudad añaden más presión.

Nuevos Corredores Comerciales

CaCIC ha identificado nuevas zonas de interés como el sur de la ciudad, especialmente en los ejes de las avenidas O’Higgins, Richieri y Valparaíso, así como al norte, con corredores como Av. Rafael Núñez, Recta Martinolli y Emilio Lamarca. Esta diversificación en la oferta comercial ha intensificado la competencia por inquilinos, provocando una redistribución de la demanda dentro de la ciudad.

Estabilidad en los Alquileres

A pesar del aumento en la vacancia, los precios de los alquileres comerciales se han mantenido estables. El relevamiento no evidenció cambios significativos, lo cual sugiere que el precio de los alquileres no es el desencadenante de la desocupación actual.

Las Galerías Comerciales y su Evolución

Dentro de las galerías comerciales, se ha observado una dinámica distinta. Aquellas que se han especializado en rubros específicos, como mercerías, tecnología o peluquerías, muestran una menor tasa de desocupación, consolidándose como «polos» de temática. En contraste, las galerías que no han logrado reinventarse enfrentan mayores tasas de vacantes.

Situación General de la Vacancia

En su informe de fin de año, CaCIC había registrado un promedio del 3,3% de locales vacíos en la ciudad, con un alarmante 15% en las galerías. Los recientes datos reflejan un cambio moderado en la situación comercial, con variaciones notables entre las distintas zonas de Córdoba.