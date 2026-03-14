Javier Milei concluye su gira en Madrid y tacha a Pedro Sánchez de ‘impresentable’

El presidente argentino, Javier Milei, ha cerrado su gira internacional, que comenzó en Estados Unidos, con un significativo paso por España donde se reunió con líderes políticos y empresarios.

Un Encuentro Clave con Santiago Abascal

La agenda de Milei en España comenzó con un encuentro privado con Santiago Abascal, líder del partido Vox. La reunión, que se llevó a cabo en el hotel donde se alojaba Milei, duró aproximadamente una hora. Los dos líderes discutieron sobre la situación política actual y la posible colaboración entre movimientos políticos de Europa y América Latina. Este encuentro se realizó en medio de la campaña electoral de Abascal en Castilla y León, donde decidió detener sus actividades para recibir a su colega argentino.

Madrid Economic Forum: La Gran Escenografía de Milei

Posteriormente, Javier Milei participó como orador principal en el Madrid Economic Forum, un evento que reunió a emprendedores, inversores y economistas. Milei fue el encargado de cerrar la jornada, donde se le aclamó por cerca de 10,000 asistentes en el Palacio de Vistalegre.

Un Discurso Apasionado en Defensa del Capitalismo

Al subir al escenario, Milei inició su discurso con una de sus consignas más conocidas: “¡Viva la libertad, carajo!”. Durante su intervención, defendió el capitalismo como el único sistema capaz de generar prosperidad y criticó con dureza el socialismo. “Los países que optan por mayores intervenciones estatales terminan condenando a sus ciudadanos a la pobreza y el estancamiento”, afirmó.

Críticas al Socialismo y al Gobierno Español

El presidente argentino no escatimó críticas hacia Pedro Sánchez, el actual primer ministro español. Afirmó: “Con el impresentable que tienen a cargo, tendrían un desastre peor que el que tienen”. En medio de abucheos del público hacia Sánchez, Milei amplió: “Me parece que por las coimas, no lo quieren mucho”, reforzando así su postura política.

Perspectivas Internacionales y Reformas Económicas

Durante su discurso, Milei también se refirió a la situación política internacional, haciendo hincapié en el impacto positivo de Donald Trump y expresando su deseo de ver una Cuba libre. Defendió varias políticas implementadas desde el inicio de su gestión en Argentina, mencionando la necesidad de desregulación económica y reducción del gasto público, afirmando: “Nosotros vinimos a hacer el ajuste más grande de la historia de la humanidad”.

Reuniones con Figuras Clave

Además de su intervención en el foro, Milei se reunió con Jesús Huerta de Soto, destacado economista y referente de la escuela austríaca de economía, así como con el empresario Martín Varsavsky. Sin embargo, no mantuvo reuniones oficiales con funcionarios del gobierno español, enfocándose en actividades de índole política, académica y empresarial.

Fin de la Gira y Regreso a la Argentina

Con la finalización de su paso por Madrid, Javier Milei concluyó su gira internacional y regresará a Argentina este domingo, propiciando un espacio de reflexión sobre las alianzas y estrategias políticas en el ámbito internacional.