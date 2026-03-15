Amérian inaugura su primer hotel Singular Collection en Iguazú

A partir del 16 de marzo, la cadena Amérian Hoteles dará la bienvenida a los viajeros en su innovador espacio, “Entre Árboles Hotel Boutique”, un refugio que redefine el concepto de hospitalidad al ofrecer un alojamiento singular entre las copas de los árboles de la selva.

Un Nuevo Concepto de Hospitalidad en Iguazú

El sector hotelero está en pleno cambio, con un creciente interés por experiencias personalizadas en lugar de turismo masivo. En este marco, Amérian Hoteles ha decidido lanzar su marca Singular Collection en Puerto Iguazú, presentando así un hotel que promete resultados extraordinarios para los amantes de la naturaleza y el diseño.

Un Hotel Integrado en la Naturaleza

La propuesta destaca por sus 14 «houses» independientes que se distribuyen cuidadosamente entre árboles y flora autóctona, conectadas a través de pasarelas de madera que forman un recorrido elevado en medio de la selva. Con un enfoque que fusiona naturaleza, diseño y tecnología, cada unidad equipada con domótica brinda control sobre la iluminación y climatización, creando una experiencia verdaderamente personalizada.

Arquitectura Respetuosa y Diseño Innovador

Ubicado cerca del emblemático Hito Tres Fronteras, el hotel respeta y realza la vegetación original. La arquitectura del establecimiento incluye diferentes tipologías: desde Birdhouses que se elevan sobre las copas de los árboles hasta Treehouses que se sitúan a nivel del suelo, garantizando un acercamiento accesible y una conexión única con el entorno.

Delicias Gastronómicas en un Entorno Natural

La oferta culinaria no se queda atrás. El restaurante Monarca, que alberga hasta 70 comensales, ofrece una exquisita carta que integra sabores de Argentina, Brasil y Paraguay, utilizando productos locales en un ambiente contemporáneo. Sin duda, una experiencia gastronómica que complementa la estancia de los huéspedes.

Enfocado en un Viaje Consciente

“Entre Árboles” está diseñado especialmente para parejas y adultos que buscan desconectar y disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión. Según el presidente de Amérian, Roberto Amengual, este nuevo enfoque responde a un cambio cultural en la forma de viajar, buscando un tipo de alojamiento que escape de lo convencional y ofrezca una conexión genuina con el destino.

El Futuro del Turismo Boutique en Argentina

La creación de la marca Singular Collection surge de la necesidad de incluir propuestas únicas que pueden variar desde estancias boutique hasta glampings, todas con una fuerte identidad local. Esta visión no solo busca cautivar a los viajeros, sino también establecer un nuevo estándar en la industria hotelera argentina.