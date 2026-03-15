Bonos y ADRs en descenso: La guerra intensifica la volatilidad

Los mercados argentinos enfrentan una nueva semana de incertidumbre, marcada por tensiones globales que afectan las decisiones de inversión.

El S&P Merval experimentó su segunda caída consecutiva, mientras los bonos soberanos en dólares mostraron fluctuaciones variadas en una jornada tensa debido a la creciente preocupación por la situación en Medio Oriente.

Petróleo alcanza los USD 100: la crisis en Medio Oriente impacta los precios globales.

Caídas en el Mercado Accionario

A nivel internacional, los ADRs, que representan acciones de empresas argentinas en Nueva York, sufrieron predominantemente caídas. Las acciones de BBVA cayeron un 6,7%, seguidas por Banco Supervielle y Banco Macro, con descensos del 6,6% y 5% respectivamente. En contraste, Transportadora Gas del Sur se destacó con un leve aumento del 0,5%.

Movimientos en los Bonos Argentinos

En Wall Street, los bonos argentinos en dólares registraron descensos uniformes, encabezados por el GD46D con una baja del 2,3% y el GD30D con un 1,6%. En este escenario, el riesgo país cerró en 584 puntos básicos, aumentando 16 puntos respecto al día anterior.

Mercados Internacionales: Una Mirada a los Índices

En Estados Unidos, el S&P 500 experimentó un leve aumento del 0,35%, mientras que el Nasdaq Composite y el Dow Jones subieron un 0,34% y 0,37% respectivamente. Sin embargo, los retrocesos semanales fueron significativos, reflejando la inestabilidad en los mercados.

Preocupaciones por el Suministro de Energía

La constante preocupación por el suministro global de energía eleva el precio del petróleo Brent, que se mantiene en torno a los USD 100 por barril, lo que agrega otra capa de incertidumbre para los inversores.

Desempeño del Mercado Local y Cotización del Dólar

En el ámbito local, el S&P Merval cayó un 2% y se situó en 2.642.584,17 puntos. Las empresas que lideraron las alzas fueron Banco de Valores con un 4,8%, Transportadora de Gas del Norte con un 2% y Transportadora de Gas del Sur con un 1,2%. Las mayores caídas correspondieron a Banco Supervielle (6,4%), BBVA (6,3%) y Aluar (6,3%).

El Mercado Cambiario en Números

Este viernes, el dólar oficial cerró a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación. El dólar mayorista se ubicó en $1.400, mientras que el dólar Blue cerró a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.