NSW Impone Medidas Contra la Subestimación de Propiedades: Obliga a Vender a Publicar Guías de Precios

El gobierno de Nueva Gales del Sur está a punto de implementar una serie de leyes que transformarán la forma en que se publicitan las propiedades, buscando mayor transparencia y protección para los compradores.

Multas Aumentadas por Prácticas Engañosas

En un esfuerzo por combatir la desinformación en el mercado inmobiliario, el gobierno de NSW introducirá legislaciones que obligarán a los vendedores a incluir una guía de precios en todos los anuncios. Las multas para agentes inmobiliarios que otorguen estimaciones de precios engañosas se multiplicarán por cinco, alcanzando hasta $110,000, una medida que busca evitar la manipulación de precios en el sector.

¿Qué Implica esta Nueva Normativa?

Requisitos para la Publicidad de Propiedades

A partir de esta semana, los agentes deberán también presentar una “declaración de información” que detalla cómo se establecerá el precio de una propiedad. Este documento incluirá datos sobre ventas comparativas y precios promedio que ayudarán a los compradores a tomar decisiones informadas.

Prohibición de Publicitar Precios Inferiores

Además, se prohibirá a los agentes anunciar propiedades a un precio inferior al que ya había sido rechazado por un vendedor. Esta medida tiene como objetivo garantizar que los compradores no pierdan tiempo en propiedades fuera de su presupuesto.

Aumento de la Regulación en el Sector Inmobiliario

Esta iniciativa surge en un contexto donde se está impulsando una mayor regulación a nivel nacional sobre las prácticas inmobiliarias. El gobierno de Victoria ya ha señalado que implementará reglas similares, exigiendo que se publiquen los precios de venta y, si la coalición Laboral regresa al poder, impondría que los vendedores cubran los costos de inspecciones obligatorias de construcción y plagas.

Compromiso con un Mercado Justo

El ministro de Comercio Justo de NSW, Anoulack Chanthivong, afirmó que estas reformas buscan establecer un mercado de propiedades que funcione en beneficio de todos. “Estamos evitando que la mala conducta se normalice y transformando las sanciones en un verdadero impedimento”, dijo.

Las nuevas disposiciones también permitirán a NSW Fair Trading implementar acciones disciplinarias más efectivas frente a representaciones erróneas de los precios de las propiedades, asegurando estándares profesionales más altos dentro del sector.