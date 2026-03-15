Milei en la Mira: Un Hallazgo en el Celular de Novelli Revela Pactos por US$5 Millones para Promocionar $LIBRA

Un nuevo capítulo se abre en la investigación del escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Los peritajes realizados al celular del empresario Mauricio Novelli han destapado documentos que vinculan a Javier Milei con un acuerdo de 5 millones de dólares para respaldar públicamente el proyecto.

Durante la exhaustiva revisión del iPhone de Novelli, los investigadores hallaron un archivo que detalla un acuerdo financiero que incluye tres pagos con un primer adelanto de 1,5 millones de dólares, seguido de otro pago del mismo monto para la promoción en redes sociales y un último desembolso de 2 millones de dólares relacionado con un contrato posterior.

Documentos que Revelan Collusión y Estrategias de Comunicación

El documento fue redactado en inglés el 11 de febrero de 2025, solo tres días antes de que Milei proclamara su apoyo a la criptomoneda en sus plataformas. Este respaldo provocó una súbita alza en el valor de $LIBRA, la cual se desplomó rápidamente, generando considerables pérdidas para los inversores y desatando una ola de denuncias penales.

En el texto, Novelli mencionaba: “Hola chicos. Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H”, donde “H” se presume se refiere a Hayden Davis, un empresario estadounidense involucrado en el proyecto.

Más Allá del Acuerdo: Tácticas de Control de Crisis

Además del acuerdo financiero, se descubrió un segundo documento que sugiere cómo gestionar la crisis mediática en torno al escándalo. Este texto, que espera ser utilizado en la comunicación pública de Milei, busca transmitir un apoyo contundente al proyecto, defendiendo la visión de $LIBRA y esclareciendo la supuesta falta de intereses financieros de su parte.

Investigaciones en Marcha y Revelaciones de Llamadas Clave

La Justicia continúa analizando el contenido del teléfono de Novelli, revisando llamadas y mensajes que podrían arrojar luz sobre la naturaleza de las relaciones entre los promotores de la criptomoneda y el entorno presidencial. Los peritos también están empleados en desentrañar una serie de comunicaciones que podrían vincular a Milei y a su círculo interno con el escándalo.

Los hallazgos hasta ahora indican un flujo constante de mensajes, incluyendo uno en el que Novelli manifestaba su satisfacción por las gestiones realizadas en Casa Rosada y celebraba el cierre de acuerdos. Entre los contactos más destacados se encuentra la comunicación con Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, quien estuvo presente en la respuesta a la crisis tras el lanzamiento de $LIBRA.

Un Escándalo que Sacude las Estructuras del Poder

A medida que se profundizan las investigaciones, se vuelve evidente la complejidad de la red de intereses involucrados en el proyecto $LIBRA, revelando no solo temas financieros, sino también estrategias comunicacionales pensadas para eludir el impacto de la creciente crisis. Estos nuevos elementos plantean preguntas críticas sobre la relación entre el poder político y el mundo de las criptomonedas.