Javier Milei en el Madrid Economic Forum: «El socialismo nos sumerge en la miseria»

Javier Milei Brilla en el Madrid Economic Forum: Un Llamado a la Libertad Económica

En un encuentro marcado por fervor y convicción, el presidente argentino Javier Milei dejó una fuerte impronta durante el Madrid Economic Forum 2026, defendiendo a capa y espada su visión económica y atacando conceptos socialistas.

El mandatario argentino se presentó ante un auditorio repleto de empresarios, economistas y figuras liberales, donde enfatizó que “el sistema capitalista es el único que genera prosperidad en el mundo.” Su discurso fue una clara defensa de un modelo económico basado en la libertad individual y la mínima intervención estatal.

Limitación del Estado: Clave para el Crecimiento

Milei subrayó que el progreso de una nación está directamente relacionado con la contención del crecimiento del Estado. “Cada vez que el Estado se expande, la sociedad retrocede. Y cuando el Estado se limita, la gente avanza”, aseveró, generando aplausos en la sala.

Occidente en Peligro: La Amenaza del Socialismo

Durante su intervención, el presidente no escatimó críticas hacia las políticas socialistas que, a su juicio, están poniendo en riesgo las economías de Occidente. “Muchos líderes han optado por el camino del colectivismo, lo que lleva al empobrecimiento de sus naciones”, alertó.

Milei destacó que “la verdadera prosperidad se alcanza mediante el respeto a la propiedad privada, la libertad individual y el correcto funcionamiento de los mercados,” enfatizando la importancia de una menor intervención estatal para un desarrollo sostenible.

Ataques a Pedro Sánchez: Un Debate Internacional

El presidente argentino no dudó en cuestionar la gestión de su homólogo español, Pedro Sánchez, sugiriendo que enfrenta un periodo de debilidad política. Esto resonó favorablemente entre los asistentes, quienes mostraron sus aplausos.

“Si España tuviera un banco central bajo la dirección de un líder tan imprudente, su situación sería aún peor que la de Argentina,” comentó Milei, haciendo referencia a las críticas hacia el socialismo del siglo XXI.

Un Llamado a los Valores Judeocristianos

Milei concluyó una sección de su discurso evocando la necesidad de retornar a los valores judeocristianos como solución a los problemas actuales. “Para restaurar Occidente, debemos adoptar esos principios y luchar por la libertad,” sostuvo.

La mirada optimista hacia el futuro también estuvo presente cuando mencionó un deseo por ver “una Cuba libre,” apoyando el pensamiento del economista Daniel Lacalle al respecto.

Defensa del Modelo Argentino

El presidente argentino defendió su programa económico, proclamando que el ajuste fiscal que implementó fue “el más grande en tiempos de paz en la historia.” Explicó que esta decisión era crucial para revertir décadas de desequilibrios económicos, asegurando: “La Argentina se ha convertido en un campo de experimentación del socialismo, y nuestro trabajo es volver a colocar el país en el camino de la libertad.”

Los Empresarios como Héroes Sociales

Milei también hizo un llamado a cambiar la percepción negativa hacia los empresarios: “No son villanos; son benefactores sociales.” Enfatizó que “el empresario exitoso es aquel que ha sabido satisfacer las necesidades de millones de personas.”

Un Mensaje Final: A la Libertad

Finalmente, su participación en el foro formó parte de una gira más amplia destinada a presentar su visión económica a diversas audiencias internacionales. Tras agradecer la oportunidad de participar, Milei cerró su exposición con su famosa consigna: “¡Viva la libertad, carajo!” dejando una marca indeleble en el evento.