FCC advierte con restringir noticias por ‘engaños’ sobre la guerra en Irán

La reciente amenaza del presidente de la FCC a las emisoras estadounidenses sacudió el panorama mediático. ¿El motivo? La difusión de información que él considera engañosa y sesgada.

Una advertencia contundente a los medios

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), expresó en redes sociales que los medios que continúen con lo que califica de «noticias falsas» enfrentan el riesgo de perder sus licencias de emisión. «Ahora tienen la oportunidad de corregir su rumbo antes de las próximas renovaciones», advirtió Carr, denunciando que «la ley es clara: los medios deben operar en el interés público».

El Control de las Frecuencias Electromagnéticas

La FCC regula el espectro electromagnético, que incluye servicios de televisión y radio, así como comunicaciones inalámbricas. La advertencia de Carr se produce en un contexto donde el expresidente Donald Trump y sus aliados critican el tratamiento mediático que reciben, especialmente en relación a la cobertura de conflictos internacionales.

Críticas desde el alto mando

El expresidente Trump destacó la cobertura negativa de ciertos medios, mencionando al New York Times y al Wall Street Journal. En una publicación reciente, acusó a estos medios de desinformar y de querer un desenlace adverso en la guerra, describiéndolos como «personas enfermas y demente» que causan daño a Estados Unidos.

El papel de la defensa en el debate mediático

Pete Hegseth, secretario de Defensa, también se sumó a estas críticas, argumentando que el medio no refleja la realidad de los hechos en el conflicto en Irán. Hegseth sugirió que los titulares tienden a ser deliberados y engañosos, poniendo en duda la integridad del periodismo actual.

Cambios en el panorama mediático

Recientemente, se ha producido un cambio importante en la estructura de medios con la adquisición de CNN por Warner Bros Discovery. David Ellison, nuevo CEO de Paramount, prometió mantener la independencia editorial de CNN, un compromiso que también busca apaciguar las inquietudes del personal sobre la nueva dirección del canal.

Un futuro incierto para los medios tradicionales

La desconfianza hacia los medios tradicionales nunca ha sido tan pronunciada, con Carr afirmando que la confianza en estos ha caído hasta un 9%. Señaló que es crucial restaurar la fe del público en las noticias, un desafío que se vuelve evidente ante la rivalidad entre gobiernos y medios.

«El pueblo estadounidense ha subsidiado a los emisores mediante el acceso gratuito al espectro, lo que hace aún más urgente que se recupere la confianza en la información», concluyó Carr.