Dictan dos meses de prisión preventiva al sospechoso del asesinato de “Nino” Villarroel

La Justicia de Comodoro Rivadavia ha decidido imponer dos meses de prisión preventiva a Nicolás Raúl Cerecedo, acusado del asesinato de Bernardino “Nino” Villarroel, un jubilado de 78 años encontrado sin vida en su hogar el pasado 2 de marzo.

La jueza Raquel Tassello dictó la medida durante una audiencia de control de detención en los Tribunales del barrio Roca. Además, la magistrada validó la aprehensión de Cerecedo, considerando que fue realizada bajo una orden judicial solicitada por la Fiscalía.

Detalles del Homicidio

El fiscal general Facundo Oribone imputó a Cerecedo por homicidio agravado por ensañamiento. Según la acusación, el crimen ocurrió en la vivienda de Villarroel, situada en la calle Fernando Javier Patabán, alrededor de las 17:40.

Un Ataque Violento

La Fiscalía sostiene que, tras una discusión, el imputado agredió a la víctima utilizando un arma blanca y luego un objeto contundente, provocándole múltiples heridas que condujeron a su fallecimiento.

Investigación del Crimen

El cuerpo de Villarroel fue hallado en su casa mientras los bomberos combatían un incendio. A partir de ahí, se inició una investigación que incluyó entrevistas a vecinos y análisis de cámaras de seguridad, para rastrear los movimientos de Cerecedo el día del hecho.

Diligencias y Contradicciones

Las investigaciones revelaron inconsistencias en el relato de Cerecedo sobre su ubicación y horarios. Las grabaciones de seguridad lo ubicaron cerca de la vivienda en el momento del crimen, mientras que él mismo admitió haber estado en la residencia de la víctima esa tarde.

La Vulnerabilidad de la Víctima

Al justificar la prisión preventiva, la jueza Tassello destacó la seriedad del delito y la condición vulnerable de Villarroel, quien era paciente oncológico y vivía solo.

Antecedentes del Imputado

Se mencionaron antecedentes penales de Cerecedo, quien en 2019 fue condenado por robo agravado en grado de tentativa, cumpliendo una pena efectiva de más de tres años de prisión.

Riesgos Durante la Investigación

Finalmente, la jueza resolvió mantener a Cerecedo detenido por dos meses, argumentando el peligro de fuga y la posibilidad de obstaculizar el proceso investigativo, que seguirá avanzando con la recolección de pruebas.