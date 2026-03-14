Carlos Melconian: Crítica a la Inflación que supera el 2%

El economista Carlos Melconián analizó la actual situación económica del país y lanzó alarmantes advertencias sobre la inflación, resaltando la necesidad de una estrategia clara y efectiva.

Un Llamado a Reevaluar la Estrategia Económica

En una reciente entrevista en Radio Rivadavia, Carlos Melconián, ex presidente del Banco Nación, expuso su preocupación por la alta inflación, que se sitúa en un 2,9% para el mes de febrero, según el INDEC. Melconián argumentó que un aumento de esta magnitud puede ser manejable al inicio de un gobierno, pero resulta insostenible tras dos años de gestión.

El economista cuestionó el enfoque del Gobierno, que se centra en el análisis mensual de los índices de precios, argumentando que lo verdaderamente importante es establecer un plan económico integral desde el principio. «El verdadero debate no radica en si la inflación es del 2,9%, 2,8% o 3,1%, sino en qué estrategia seguimos», afirmó.

Inflación y Actividad: Dos Caras de la Misma Moneda

Melconián destacó que la inflación no puede ser vista aisladamente, sino en relación con el nivel de actividad económica. «La política económica debe considerar simultáneamente inflación y actividad. Sin ese equilibrio, es difícil que un programa funcione de manera efectiva», enfatizó.

El economista advirtió que el Gobierno no ha comunicado de manera clara el proceso necesario para corregir los precios relativos, lo que ha generado un clima de incertidumbre entre la población. «La ciudadanía esperaba una reducción de la inflación, no pasos tan lentos», subrayó Melconián.

Un Futuro Económico en Juego

Durante la conversación, Melconián reiteró que el foco debe estar en la claridad del programa económico. «Los inversores buscan entender los fundamentos más allá de las cifras mensuales de inflación», aseguró. Sugirió que la estabilización de la economía exige tiempo y debe ir de la mano de un crecimiento sostenido.

Finalmente, el economista concluyó que, sin una estrategia bien definida, el país corre el riesgo de caer en un estancamiento. «Los programas que se vuelven complicados y recesivos necesitan preparación. Este ha sido mal planteado desde el inicio, y por eso no se vislumbra una salida clara», sentenció Melconián.