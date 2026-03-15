Trump: EE. UU. podría atacar Kharg Island de Irán ‘solo por diversión’

En una sorprendente declaración, el ex presidente de EE. UU. Donald Trump insinúa la posibilidad de nuevos ataques a Irán, mientras plantea interrogantes sobre la situación de su líder supremo y la seguridad en el estrecho de Ormuz.

Una Advertencia Inédita

Durante una entrevista reciente, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses podrían ejecutar más bombardeos sobre el hub de exportación de petróleo en la isla Kharg, “justo por diversión”. Según él, los ataques anteriores “han destruido casi por completo” la infraestructura de la isla.

Cuestionamientos sobre el Liderazgo Iraní

En su conversación con NBC News, Trump hizo preguntas intrigantes acerca de la situación del nuevo líder supremo de Irán, sugiriendo, sin proporcionar pruebas, que “quizás ni siquiera esté vivo”. Estos comentarios subrayan la incertidumbre que rodea al liderazgo iraní en tiempos de conflicto.

Preocupaciones en el Estrecho de Ormuz

Trump también expresó su inquietud respecto a la posible colocación de minas iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz. “Vamos a realizar un barrido exhaustivo en la zona y creemos que estaremos acompañados por otros países que también enfrentan inconvenientes”, añadió, enfatizando la necesidad de asegurar este paso crucial para el tránsito de petróleo.

Colaboración Internacional en la Seguridad Energética

Con el contexto de la actual guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán, Trump renovó su llamado a otras naciones para que se unan a las operaciones de seguridad en el estrecho. En publicaciones en redes sociales, subrayó que “la seguridad del estrecho de Ormuz debe ser un esfuerzo conjunto” y prometió un apoyo significativo de EE. UU. para acelerar los procesos.

Pivote en la Estrategia Global

Su comentario sobre que “siempre debió ser un esfuerzo en equipo” parece marcar un cambio respecto a su postura anterior de que la Operación Epic Fury era una acción unilateral. A medida que se interrumpen los suministros de petróleo en todo el mundo, la responsabilidad de gestionar estas repercusiones recae también en la comunidad internacional.

Cuestionamientos sobre la Carga Financiera de la Seguridad Global

A lo largo de su carrera, Trump ha manifestado que EE. UU. asume demasiados costos en la protección de rutas comerciales globales, como el estrecho de Ormuz, que, según él, benefician principalmente a países como China y naciones europeas.