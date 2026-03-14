Fallece a los 96 años el filósofo y crítico social Jürgen Habermas

La muerte de Jürgen Habermas, un ícono de la filosofía y el pensamiento social germano, marca el fin de una era. Con 96 años, su legado perdurará mucho más allá de su partida.

Un pensador influyente

Habermas fue un referente en el ámbito de la filosofía y sociología desde su inicio en la Universidad de Fráncfort en los años 60. Su apoyo a las revueltas estudiantiles en Alemania Occidental lo posicionó como una figura clave en la lucha por la justicia social.

Sus Inicios y Formación Intelectual

Nacido en Düsseldorf en junio de 1929, Habermas creció en un entorno marcado por el régimen nazi. Su familia estaba vinculada al Partido Nazi, pero él escapó de los horrores de la guerra, ya que era demasiado joven para combatir. Después del conflicto, se dedicó al estudio de la filosofía y obtuvo su doctorado en la Universidad de Marburgo.

Escuela de Fráncfort y Teoría Crítica

Como miembro destacado de la Escuela de Fráncfort, Habermas se dedicó a criticar el capitalismo. Esta corriente de pensamiento abogaba por un enfoque diferente al marxismo tradicional, centrado en la emancipación social. Junto a figuras como Max Horkheimer y Theodor Adorno, Habermas exploró cómo el capitalismo convertía a ciudadanos activos en consumidores pasivos.

Un Legado de Crítica Social

Uno de los ejes de su crítica fue la mercantilización de los medios de comunicación, advirtiendo cómo una cultura producida en masa deterioraba el debate público. Su obra más reconocida, *Teoría de la Acción Comunicativa*, publicada en 1981, enfatizaba que las sociedades se construyen a través del diálogo racional más que del poder político o económico.

Un Defensor del Diálogo y la Democracia

En el contexto del reunificación alemana, Habermas fue un crítico de la rápida absorción de Alemania Oriental por el Oeste, abogando por un proceso más deliberado que pudiera prevenir un resurgimiento del nacionalismo. En los años 90, promovió la idea de una Europa unida como solución ante las tensiones nacionalistas crecientes.

Influencia Perdurable

A lo largo de su vida, Habermas participó en debates históricos, incluso en la controversia sobre la naturaleza del Holocausto, defendiendo que era un fenómeno con profundas raíces en toda Europa. Su capacidad para abordar temas complejos y actuales dejó una marca imborrable en el pensamiento contemporáneo.

Cierre de una Vida Dedicada al Pensamiento

La editorial Suhrkamp comunicó su fallecimiento, poniendo fin a la vida de un pensador que nunca dejó de cuestionar el mundo que lo rodeaba. Con múltiples operaciones en su infancia debido a un paladar hendido, Habermas transformó las dificultades de su vida en una perspectiva única sobre la comunicación y el lenguaje, siempre buscando el entendimiento entre los seres humanos.