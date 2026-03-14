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Chivas lidera 1-0 ante Santos con gol de ‘Hormiga’ González: ¡Sigue la transmisión EN VIVO!

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Chivas y Santos: ¡Un Partido Cargado de Emociones en el Estadio Akron!

En un duelo apasionante de la Liga MX, Chivas y Santos Laguna se enfrentan en un cotejo lleno de intensidad y oportunidades. Las expectativas son altas y las emociones a flor de piel.

Incidentes en el Primer Tiempo

MIN 1: El partido comienza con un fuerte choque entre Haret Ortega y Ángel Sepúlveda, dejando a Ortega en el suelo y requiriendo atención médica.

MIN 4: Sepúlveda también se ve afectado, quedándose tendido tras un contacto por la espalda. El inicio ha sido muy accidentado.

MIN 6: Efraín Álvarez intenta abrir el marcador con un tiro, pero el balón se marcha desviado del arco de Carlos Acevedo.

MIN 10: ¡GOL DE CHIVAS! Armando González saca provecho de un desvío desafortunado de Acevedo y empuja el balón a la red, poniendo a su equipo en ventaja.

MIN 17: Villalba lo intenta desde fuera del área, pero su disparo se va rozando el ángulo del arco rival. Santos empieza a mostrar más intención con el balón.

MIN 21: Chivas toma el control del balón en su zona defensiva, buscando regular el ritmo del juego y calmar las aguas tras un inicio tempestuoso.

MIN 23: Omar Govea sufre una falta y parece estar en dificultades. El árbitro aún no ha mostrado tarjeta en un encuentro que ha tenido sus momentos álgidos.

Los Once Titulares

Santos Laguna

  • Carlos Acevedo (1)
  • Haret Ortega (19)
  • Bruno Amione (2)
  • Emmanuel Echeverría (17)
  • José Abella (4)
  • Carlos Gruezo (11)
  • Javier Güemez (6)
  • Ezequiel Bullaude (10)
  • Francisco Villalba (21)
  • Luis Gómez (193)
  • Lucas Di Yorio (9)

Club Deportivo Guadalajara (Chivas)

  • Raúl Rangel (1)
  • Diego Campillo (19)
  • José Castillo (2)
  • Richard Ledezma (37)
  • Bryan González (5)
  • Fernando González (28)
  • Roberto Alvarado (25)
  • Efraín Álvarez (10)
  • Omar Govea (6)
  • Armando González (34)
  • Ángel Sepúlveda (20)

Contexto del Encuentro

Las Chivas reciben a Santos Laguna en el Estadio Akron, en un partido correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX. El rebaño sagrado se ubica en el tercer lugar y busca escalar posiciones para recuperar el liderato, mientras que Santos, en el lugar 18, lucha por evitar caer al último puesto y enfrentar las duras consecuencias que ello implica.

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