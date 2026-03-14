Chivas lidera 1-0 ante Santos con gol de ‘Hormiga’ González: ¡Sigue la transmisión EN VIVO!

Chivas y Santos: ¡Un Partido Cargado de Emociones en el Estadio Akron!

En un duelo apasionante de la Liga MX, Chivas y Santos Laguna se enfrentan en un cotejo lleno de intensidad y oportunidades. Las expectativas son altas y las emociones a flor de piel.

Incidentes en el Primer Tiempo

MIN 1: El partido comienza con un fuerte choque entre Haret Ortega y Ángel Sepúlveda, dejando a Ortega en el suelo y requiriendo atención médica.

MIN 4: Sepúlveda también se ve afectado, quedándose tendido tras un contacto por la espalda. El inicio ha sido muy accidentado.

MIN 6: Efraín Álvarez intenta abrir el marcador con un tiro, pero el balón se marcha desviado del arco de Carlos Acevedo.

MIN 10: ¡GOL DE CHIVAS! Armando González saca provecho de un desvío desafortunado de Acevedo y empuja el balón a la red, poniendo a su equipo en ventaja.

MIN 17: Villalba lo intenta desde fuera del área, pero su disparo se va rozando el ángulo del arco rival. Santos empieza a mostrar más intención con el balón.

MIN 21: Chivas toma el control del balón en su zona defensiva, buscando regular el ritmo del juego y calmar las aguas tras un inicio tempestuoso.

MIN 23: Omar Govea sufre una falta y parece estar en dificultades. El árbitro aún no ha mostrado tarjeta en un encuentro que ha tenido sus momentos álgidos.

Los Once Titulares

Santos Laguna

Carlos Acevedo (1)

Haret Ortega (19)

Bruno Amione (2)

Emmanuel Echeverría (17)

José Abella (4)

Carlos Gruezo (11)

Javier Güemez (6)

Ezequiel Bullaude (10)

Francisco Villalba (21)

Luis Gómez (193)

Lucas Di Yorio (9)

Club Deportivo Guadalajara (Chivas)

Raúl Rangel (1)

Diego Campillo (19)

José Castillo (2)

Richard Ledezma (37)

Bryan González (5)

Fernando González (28)

Roberto Alvarado (25)

Efraín Álvarez (10)

Omar Govea (6)

Armando González (34)

Ángel Sepúlveda (20)

Contexto del Encuentro

Las Chivas reciben a Santos Laguna en el Estadio Akron, en un partido correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX. El rebaño sagrado se ubica en el tercer lugar y busca escalar posiciones para recuperar el liderato, mientras que Santos, en el lugar 18, lucha por evitar caer al último puesto y enfrentar las duras consecuencias que ello implica.