Chivas lidera 1-0 ante Santos con gol de ‘Hormiga’ González: ¡Sigue la transmisión EN VIVO!

Chivas y Santos: ¡Un Partido Cargado de Emociones en el Estadio Akron!
En un duelo apasionante de la Liga MX, Chivas y Santos Laguna se enfrentan en un cotejo lleno de intensidad y oportunidades. Las expectativas son altas y las emociones a flor de piel.
Incidentes en el Primer Tiempo
MIN 1: El partido comienza con un fuerte choque entre Haret Ortega y Ángel Sepúlveda, dejando a Ortega en el suelo y requiriendo atención médica.
MIN 4: Sepúlveda también se ve afectado, quedándose tendido tras un contacto por la espalda. El inicio ha sido muy accidentado.
MIN 6: Efraín Álvarez intenta abrir el marcador con un tiro, pero el balón se marcha desviado del arco de Carlos Acevedo.
MIN 10: ¡GOL DE CHIVAS! Armando González saca provecho de un desvío desafortunado de Acevedo y empuja el balón a la red, poniendo a su equipo en ventaja.
MIN 17: Villalba lo intenta desde fuera del área, pero su disparo se va rozando el ángulo del arco rival. Santos empieza a mostrar más intención con el balón.
MIN 21: Chivas toma el control del balón en su zona defensiva, buscando regular el ritmo del juego y calmar las aguas tras un inicio tempestuoso.
MIN 23: Omar Govea sufre una falta y parece estar en dificultades. El árbitro aún no ha mostrado tarjeta en un encuentro que ha tenido sus momentos álgidos.
Los Once Titulares
Santos Laguna
- Carlos Acevedo (1)
- Haret Ortega (19)
- Bruno Amione (2)
- Emmanuel Echeverría (17)
- José Abella (4)
- Carlos Gruezo (11)
- Javier Güemez (6)
- Ezequiel Bullaude (10)
- Francisco Villalba (21)
- Luis Gómez (193)
- Lucas Di Yorio (9)
Club Deportivo Guadalajara (Chivas)
- Raúl Rangel (1)
- Diego Campillo (19)
- José Castillo (2)
- Richard Ledezma (37)
- Bryan González (5)
- Fernando González (28)
- Roberto Alvarado (25)
- Efraín Álvarez (10)
- Omar Govea (6)
- Armando González (34)
- Ángel Sepúlveda (20)
Contexto del Encuentro
Las Chivas reciben a Santos Laguna en el Estadio Akron, en un partido correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX. El rebaño sagrado se ubica en el tercer lugar y busca escalar posiciones para recuperar el liderato, mientras que Santos, en el lugar 18, lucha por evitar caer al último puesto y enfrentar las duras consecuencias que ello implica.