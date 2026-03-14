Adorni reconoce error en viaje de su esposa a Nueva York: “No la habría dejado volar”

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se pronunció sobre la reciente controversia generada por la inclusión de su esposa en la delegación que viajó a Nueva York para la Argentina Week. Aseguró que no hubo gastos para el Estado y admitió una expresión desafortunada en sus declaraciones.

Manuel Adorni se vio envuelto en una polémica tras la participación de su pareja, Bettina Angeletti, en el avión presidencial rumbo a Nueva York para el evento Argentina Week. En una entrevista con Forbes Argentina, el funcionario admitió que de haber tenido la posibilidad de hacer las cosas de nuevo, habría decidido diferente.

Un Reconocimiento a la Error

“Si pudiera volver atrás, evidentemente mi mujer no se hubiera subido al avión”, fue la sincera declaración de Adorni. Aunque justificó que su esposa fue invitada por la Presidencia de la Nación Argentina y que su viaje no implicó costos para el erario público, la situación generó un fuerte rechazo social y una serie de cuestionamientos por parte de la oposición.

Reflexiones sobre la Declaraçión Infortunada

Adorni aseguró que esta situación ha sido uno de los momentos más difíciles de su carrera. Reconoció que su comentario sobre ir a “deslomarse” trabajando durante el evento suscitó críticas y fue una expresión inapropiada. “Cuando dije la palabra ‘deslomado’, generó una sensación de rechazo que está perfecto”, comentó.

Respaldo Presidencial en Tiempos Difíciles

En medio del torbellino, Adorni reveló que ha mantenido conversaciones constantes con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes le brindaron su apoyo. “Ellos entienden mejor que yo todo este juego de ataques”, afirmó el Jefe de Gabinete, sugiriendo que parte de las críticas podrían ser maniobras políticas.

Controversia Adicional por el Vuelo a Punta del Este

La controversia se intensificó con la aparición de un video que mostraba a Adorni en un vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. El funcionario explicó que cubrió personalmente los gastos de ese viaje y que su relación con el empresario involucrado es anterior a su cargo actual. Sostuvo que la difusión del video fue parte de una operación política en su contra.

Cierre de la Argentina Week

Finalmente, Adorni concluyó la Argentina Week destacando su importancia como plataforma para promover inversiones en el país. Durante su discurso, enfatizó que a pesar de los intentos de desvirtuar el evento con fake news, el propósito de la delegación era claro: atraer interés internacional hacia la economía argentina.