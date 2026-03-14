Buenos Aires Regulariza el Comercio de Criptomonedas

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires da un paso decisivo al regular las operaciones con criptomonedas, buscando orden y transparencia en un mercado hasta ahora opaco. Descubre todos los detalles de esta nueva resolución.

El 6 de marzo de 2026, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) presentó una resolución que busca regular de manera exhaustiva la compra y venta de criptomonedas en la ciudad, transformando un sector que operaba en una área gris impositiva hasta el momento.

Un Nuevo Marco para las Criptomonedas en Buenos Aires

Con esta normativa, la AGIP establece un régimen de información obligatoria para todas las plataformas que actúan como intermediarias en el comercio de activos digitales. Las exchanges locales ahora tienen la obligación de reportar mensualmente las operaciones realizadas por sus clientes, aportando datos sobre montos, tipos de activos y la identificación de los titulares de cuentas.

Transparencia y Monitoreo Fiscal

Esta iniciativa permitirá al organismo recaudador tener un control más efectivo sobre el flujo de capitales en el ecosistema cripto, asegurando que las transacciones cumplan con las obligaciones fiscales, especialmente en relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Pautas Claras para Inversores y Traders

La normativa también introduce nuevos criterios para clasificar la compraventa de criptoactivos como una actividad económica sujeta a impuestos. La AGIP ha establecido parámetros específicos de frecuente operación y volumen que determinarán si un contribuyente deberá tributar sus ganancias, o si su tenencia se considerará simplemente como ahorro personal.

Esta distinción es vital, ya que busca evitar la presión fiscal sobre pequeños ahorristas mientras se concentra en aquellos operadores profesionales que generan ganancias mediante la especulación o el arbitraje en plataformas locales e internacionales.

Regularización de Activos No Declarados

La resolución también incluye mecanismos para la regularización de activos no declarados, ofreciendo una oportunidad a los usuarios para ajustar su situación fiscal sin enfrentar severas sanciones.

Desde la AGIP, se afirmó que este avance es parte de una estrategia de modernización tributaria que reconoce a las criptomonedas como una realidad económica que no se puede ignorar.

Impulsando un Ecosistema Cripto Sostenible

Con la formalización del sector, el Gobierno busca atraer a empresas de servicios financieros tecnológicos, quienes necesitaban un marco legal sólido para operar con seguridad jurídica en Buenos Aires, consolidando la ciudad como un polo de referencia en el ámbito cripto.