Abogados alertan: La reforma laboral ya está en vigor y generará inseguridad jurídica

Impactos de la Nueva Reforma Laboral en Argentina: Análisis Exhaustivo

La reciente promulgación de la reforma laboral en Argentina ha desatado un intenso debate sobre sus repercusiones en el ámbito legal y económico. El abogado laboralista Nahuel Altieri destaca los posibles desafíos jurídicos que podrían surgir a raíz de esta normativa.

Cuestionamientos en el Ámbito Judicial

Nahuel Altieri, en diálogo con Canal E, argumenta que la reforma laboral, vigente desde el 6 de marzo, podría generar inseguridad jurídica. «La normativa ya está en efecto, pero hay quienes sostenemos que, conforme al Código Civil, ciertos artículos no aplican a los contratos en ejecución», afirmó.

Controversias en las Indemnizaciones

Uno de los temas más controversiales es el nuevo sistema de indemnizaciones. Altieri señala que esto plantea problemas especialmente para los trabajadores con muchos años de antigüedad. «Por ejemplo, si una persona con 20 años en la empresa es despedida y solo se le ofrecen indemnizaciones correspondientes a 10 años, podría demandar por el resto», explicó.

El Banco de Horas y su Implementación

Otro punto de debate es el banco de horas, que permite a las empresas compensar horas extra trabajadas con días de descanso. Altieri aclara que este sistema no es de aplicación automática: «Es fundamental que exista un consenso previo entre empleador y empleado», subrayó.

Formalización y Seguridad Jurídica

Para evitar futuros conflictos, se recomienda que cualquier acuerdo sobre el banco de horas se formalice por escrito, garantizando así los derechos de ambas partes. «Esto protege a la empresa ante posibles reclamos de pagos adicionales», agregó Altieri.

Implicaciones del Fondo de Asistencia Laboral

Además, el abogado mencionó el impacto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplaza el esquema tradicional de indemnizaciones. «Este fondo es común y no individualizado, lo que cambia radicalmente la forma en que se manejan las indemnizaciones», expresó.

Consecuencias en el Sistema Previsional

Altieri también advirtió que la reforma podría afectar negativamente el financiamiento del sistema previsional en Argentina. «Con la mejora del fondo común, es probable que las jubilaciones sean menores, en un contexto donde estas ya son insuficientes para muchos», concluyó.