Dólar se hunde y el peso argentino se aferra a la calma ante la crisis

A pesar de la agitación global y la creciente inestabilidad, el peso argentino se sostiene y se negocia por debajo de los $1.400 en el mercado mayorista, generando optimismo sobre la estabilidad cambiaria.

La reciente incertidumbre a nivel mundial no ha afectado la salud del peso argentino. Sorprendentemente, el tipo de cambio oficial mayorista se mantiene por debajo de los $1.400, mientras el Banco Central intensifica su intervención para fortalecer las reservas. La opinión del mercado indica que, gracias a un sostenido flujo de dólares y a expectativas de devaluaciones bajas a corto y mediano plazo, la calma cambiaria podría prolongarse en los próximos meses.

Factores que Sostienen la Fortaleza del Peso

Desde el estallido del conflicto en Medio Oriente, el dólar ha visto un incremento de aproximadamente el 2% frente a diversas divisas. Este aumento ha llevado a muchos inversores a refugiarse en activos más seguros, como el oro y los bonos del Tesoro de EE. UU., lo que afecta negativamente a las monedas de los países emergentes. Sin embargo, el peso argentino ha logrado mantenerse estable, con el tipo de cambio oficial en niveles similares a los de hace dos semanas, justo antes de la intensificación de los conflictos en la región.

Demanda de Dólares y Control del Banco Central

Los operadores del mercado destacan que la estabilidad del peso se debe en gran parte a la llegada constante de dólares desde el exterior, impulsada por las exportaciones de sectores clave como agro, energía y minería. Además, las altas tasas de interés en el país atraen a inversores que prefieren mantener sus activos en pesos, lo que ayuda a contener la presión cambiaria. Por su parte, el Banco Central juega un papel crucial al intervenir en el mercado de futuros para minimizar drásticos movimientos del tipo de cambio.

Impacto de la Guerra en el Comercio Exterior

Curiosamente, el conflicto también ha beneficiado a Argentina. La escalada en los precios internacionales del petróleo, motivada por los bloqueos en el Estrecho de Ormuz, puede incrementar aún más los ingresos de dólares al país, dado que Argentina se encuentra en una posición de exportador neto de energía. Este aumento en la oferta de divisas permite al Banco Central seguir manteniendo su estrategia para recomponer reservas.

¿Qué Esperar del Futuro del Dólar?

Las perspectivas para las próximas semanas son optimistas. Se prevé que el positivo flujo de dólares continúe, sirviendo como un «puente» hacia la cosecha gruesa que comenzará en abril. Esto significa que, a corto plazo, es poco probable que se produzca un aumento significativo en el tipo de cambio, a menos que ocurra un evento inesperado. Expertos de Max Capital sugieren mantener posiciones en moneda local, resaltando que la estabilidad podría perdurar gracias a la inflación moderada y el aumento en el precio de los commodities exportables.

Predicciones a Mediano Plazo

Analistas coinciden en que la calma cambiaria podría extenderse hasta mediados de año, aunque advierten sobre posibles tensiones en el tercer trimestre, a medida que disminuya la oferta de dólares por la conclusión de la cosecha y los efectos estacionales sobre la demanda de pesos. Sin embargo, la reciente fortaleza del peso argentino puede permitir que este impacto sea menos severo, brindando un alivio momentáneo ante la presión externa.

En suma, el peso argentino parece estar navegando en aguas turbulentas con sorprendente resistencia, gracias a una combinación de factores internos y externos que sostienen su valor en medio de la agitación global.