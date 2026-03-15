Milei se despide de Europa: encomia a Trump, ataca a Sánchez y defiende el mercado

Javier Milei Cierra su Gira Internacional en España con un Ferviente Discurso Contra el Socialismo

El presidente argentino Javier Milei culminó su gira por Europa con un contundente discurso en el Madrid Economic Forum, donde se enfocó en temas de economía y política internacional, respaldando incluso a Donald Trump.

En su discurso final, Milei defendió con vehemencia el capitalismo y destacó las reformas que propone su administración, atacando directamente al socialismo. Con un tono provocador, se refirió al presidente español, Pedro Sánchez, como un “impresentable”, lo que agravó las tensiones entre Argentina y España.

Reformas y Libertad de Mercado

Frente a un auditorio de empresarios y economistas, Milei presentó su plan de reformas como una solución para revertir años de intervención estatal. Según el presidente, el capitalismo es el único camino hacia la prosperidad, respaldando la idea de eliminar regulaciones que, a su juicio, frenan el crecimiento.

Un Mensaje a los Empresarios

Durante su intervención, Milei enfatizó que el crecimiento económico es posible solo si se liberan los mercados y se rompen los privilegios políticos. Defendió su política de reducción del gasto público y de desregulación de sectores económicos clave.

Un Cambio de Paradigma en Occidente

Milei relacionó su programa económico con un renacer de ideas liberales en varios países. Agradeció el apoyo de Donald Trump, sugiriendo que hay un movimiento global hacia la libertad.

Cuba como Ejemplo de Fracaso Socialista

Criticó abiertamente los modelos socialistas, utilizando a Cuba como caso emblemático de pobreza y restricciones a la libertad. Contrastó esto con el desarrollo que, según su perspectiva, promueven las economías de mercado.

Su discurso, que duró más de una hora, marcó el cierre del foro que reunió a líderes del liberalismo, empresarios y analistas políticos en España.

La participación de Milei en el foro fue un hito en su corta pero intensa visita a Madrid, donde se centró en promover su agenda económica ante inversores internacionales y líderes de pensamiento económico liberal.