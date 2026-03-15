Fiesta en las calles de Buenos Aires: Pilotos y público disfrutan del TC2000

El inicio del campeonato TC2000 en el circuito callejero del Parque de la Ciudad ha superado todas las expectativas, con una masiva concurrencia que disfrutó de la competencia en un escenario diseñado para la emoción.

El segundo día de actividades fue un verdadero éxito, con un público entusiasta que se acercó al trazado para presenciar las emocionantes pruebas de clasificación. Los organizadores anticipan un gran número de aficionados para la final de este domingo, lo que promete un balance sumamente positivo para el evento.

Rossi Se Lleva la Pole Position

Matías Rossi, el actual campeón y un ícono de la categoría, marcó el mejor tiempo con un impresionante 1m4s72/1000 en su Toyota Corolla Cross. Lo siguió de cerca Gabriel Ponce De León, también a bordo de un Corolla, a 328/1000, y Emiliano Stang completó el podio en tercer lugar, a solo 338/1000.

Un Escenario Único que Atrae Aficionados

Rossi expresó su entusiasmo por el evento, reconociendo la adrenalina y el interés que genera un circuito callejero: “Un callejero siempre es especial”, afirmó. La jornada no estuvo exenta de desafíos, ya que el calor y algunos problemas en boxes lo mantuvieron en constante actividad. Sin embargo, el piloto destacó la gran respuesta del público, que se mostró muy interesado en el espectáculo.

Valoraciones de los Protagonistas

Ponce De León, tres veces campeón, también concedió su opinión: “ElTC2000 siempre ha destacado por sus eventos únicos. Este nuevo autódromo es espectacular y refuerza la categoría”. El piloto se mostró optimista sobre el crecimiento que traerá este tipo de competiciones a la visibilidad de la categoría.

Sorpresa en el Callejero

Franco Morillo, otro competidor destacado originario de Junín, expresó su alegría por el nuevo formato: “Es increíble cómo quedó este callejero. Ha sido un gran trabajo en muy poco tiempo y es emocionante correr aquí. Este tipo de eventos refuerza la popularidad del TC2000 en Argentina», afirmó Morillo, quien maneja un Chevrolet Tracker.

Un Apoyo Abundante del Público

Facundo Aldrighetti, piloto de Honda ZR-V, compartió su experiencia en la emocionante atmósfera del evento: “La presión es intensa por la cercanía de los paredones, pero eso es parte de la diversión. La cantidad de público es impresionante y se siente su apoyo”, destacó.

El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, resaltó el trabajo conjunto que permitió concretar este evento: “La cercanía con el público es fundamental. Esta iniciativa muestra cómo el sur de la ciudad puede ser un lugar vibrante para el deporte y el espectáculo”, subrayó.

Un Evento Esperado por Todos

Los espectadores no escatimaron elogios. “Muy bien organizado, un evento de primer nivel. Volvería sin dudarlo”, declaró Juan Carlos, un aficionado local. Otros, como María Teresa, quien viajó desde Río Negro, valoraron la originalidad del evento y su capacidad para atraer a más personas a la categoría.

Este fin de semana promete acción desbordante en Buenos Aires. La jornada final comenzará a las 10:40 con la categoría telonera Fiat Competizione, seguida por el Top Race a las 11:35, y la gran final de TC2000 a las 13:00. Las expectativas son altas para una celebración que los aficionados desean repetir en el futuro.