Comparativa: Costos de la Canasta Básica Tradicional vs. Vegana

La adopción de una dieta vegana en Argentina se enfrenta a un gran desafío económico, mucho más allá de la elección personal. Un reciente estudio revela que los costos de seguir este estilo de vida superan significativamente los de una dieta tradicional.

De acuerdo a un informe de la consultora Focus Market, el gasto mensual para mantener una canasta vegana para un adulto promedio alcanza los $320.095,85. Esto implica un aumento del 55% en comparación con los $206.137,28 necesarios para la canasta básica tradicional.

Para no caer bajo la línea de pobreza, una familia necesitó $1.397.000, según el INDEC

Diferencias en Precios: ¿Por Qué es Más Caro Ser Vegano?

La disparidad de precios se debe a varios factores, entre ellos la limitada disponibilidad de productos veganos en los comercios. Damián Di Pace, director de Focus Market, menciona que “la oferta de estos alimentos enfrenta cuellos de botella en accesibilidad”. A diferencia de los productos convencionales, los veganos suelen encontrarse en tiendas especializadas o en línea, lo que limita la competencia y eleva los precios.

El Impacto de los Sustitutos en el Presupuesto

Los índices de costos más altos se notan claramente en los sustitutos hechos específicamente para reemplazar productos de origen animal. Por ejemplo, los cereales sin derivados animales son un 75% más caros, los lácteos vegetales un 68% por encima de la leche convencional y las proteínas vegetales presentan una diferencia del 55% en comparación con las fuentes tradicionales.

Snacks Veganos: Un Lujo Inalcanzable

El segmento de snacks específicamente veganos presenta un aumento sorprendente del 230% en comparación con los snacks convencionales. Este notable incremento es atribuido a menores volúmenes de producción y a la necesidad de cumplir con certificaciones adicionales, lo que encarece el precio final.

Acceso y Disponibilidad: Un Problema Crónico

La falta de productos veganos en supermercados tradicionales dificulta las comparaciones de precios y el acceso a ofertas locales. “La insuficiente expansión de la oferta comercial es un factor estructural que encarece el acceso y puede generar exclusiones por ubicación y poder adquisitivo”, advierte Di Pace.

Suplementación: Costos Ocultos de la Dieta Vegana

Otro aspecto clave a considerar son los gastos en suplementación vitamínica. La vitamina B12, que no se encuentra en alimentos vegetales, requiere la compra de comprimidos o alimentos fortificados, lo que puede costar desde $17.250 mensuales para un tratamiento básico.

El estudio también revela que no siempre los productos veganos están disponibles en un solo lugar, lo que obliga al consumidor a emplear más tiempo y recursos en sus compras, impactando así en el presupuesto familiar.

Este panorama muestra que, pese al crecimiento del veganismo en el país, seguir este estilo de vida sigue siendo un desafío económico considerable para muchos argentinos, especialmente aquellos de ingresos medios y bajos. La actual rigidez en precios y la falta de alternativas más accesibles continúan ampliando la brecha frente a la canasta tradicional.