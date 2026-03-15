Alianza Lima y Deportivo Garcilaso empatan 1-1 en Cusco: Goles y resumen del Torneo Apertura 2026

En un emocionante encuentro en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Alianza Lima y Deportivo Garcilaso empataron 1-1 en la séptima jornada del Torneo Apertura 2026. Aunque los ‘blanquiazules’ mantienen el liderazgo, ahora lo comparten con Los Chankas, quienes igualan en puntos.

Un Partido Intenso y Competitivo

El choque entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso fue una muestra clara de la competitividad de la Liga 1. A pesar de que ambos equipos lucharon incansablemente durante los 90 minutos, el marcador final reflejó la paridad en el juego. Cada uno mostró destellos de calidad y determinación frente a sus seguidores.

Momentos Clave del Encuentro

En la primera mitad, ambos equipos se esforzaron por imponer su estilo de juego, pero fue en el segundo tiempo donde las emociones se intensificaron. El primer gol llegó a favor de Alianza Lima, que se puso al frente en el marcador. Sin embargo, Deportivo Garcilaso no se quedó atrás y logró igualar con un gol que desató la euforia entre sus aficionados.

Los Efectos del Empate en la Tabla

Con este resultado, Alianza Lima sigue en la cima de la tabla, pero el empate permite a Los Chankas mantener la presión al situarse igualmente en el primer puesto con la misma cantidad de puntos. La lucha por el título de este torneo promete intensificarse con cada jornada.

Próximos Desafíos para Alianza Lima

A medida que avanzan las jornadas, Alianza Lima deberá afinar su estrategia si desea mantener su posición de privilegio. El equipo se enfrenta a un calendario exigente que podría alterar el desarrollo de la competencia. Los próximos partidos serán clave para determinar quién se alzará con el título del Apertura.