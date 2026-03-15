Conflicto del PJ en 16 municipios: La lucha entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Este domingo, la política argentina se calienta con elecciones internas en 16 municipios bonaerenses, donde las tensiones entre las facciones del peronismo saltan a la vista. A pesar de un acuerdo a nivel provincial, las luchas locales no cesan.

Elecciones Internas: Un Mapa de Confrontaciones

A lo largo de la provincia de Buenos Aires, distintos distritos se preparan para una jornada electoral marcada por la tensión. Con alrededor de 3.000 a 35.000 afiliados habilitados para votar, y horarios que se extienden de 8 a 18, se anticipa una participación baja, estimada en un 20%. Sin embargo, las controversias pueden alargar el proceso de recuento, evocando recuerdos de elecciones pasadas que se extendieron hasta la madrugada.

Morón: Enfrentamiento entre Ex Aliados

El partido en Morón destaca por la intensa rivalidad entre el intendente Lucas Ghi y el exfuncionario Martín Sabbatella. Aunque ambos se presentarán con listas distintas, la competencia no se ha podido evitar. Ghi, alineado con el actual presidente Axel Kicillof, respalda a Claudio Román, mientras que Sabbatella apoya a la camporista Paula Majdanski.

Otros Distritos en Juego

Tres de Febrero: Una Rivalidad de Oposición

En Tres de Febrero, la contienda se da entre Alejandro Collia, del Movimiento Derecho al Futuro, y Juan Debandi, representante del sector ligado a Máximo Kirchner, todos con un pasado común bajo la figura de Hugo Curto.

San Miguel: Tensión Tripartita

La rivalidad en San Miguel toma forma con tres listas en carrera. Juan José Castro, actual presidente, y Santiago Fidanza, respaldado por la corriente de Kicillof, se enfrentan a Héctor Gallego Fernández, quien cuenta con el apoyo de Cristina Kirchner. La controversia se intensifica ante acusaciones de clientelismo electoral en la zona.

Mar del Plata y Zárate: Lucha Sindical

En Mar del Plata, se suman las internas entre dos sindicalistas docentes del SADOP, mientras que en Zárate, Leandro Matilla busca reelección frente a Ana María Almirón, impulsada por figuras claves de la política provincial.

Un Sismo Político en el Peronismo

Las disputas internas se presentan en otros municipios como San Nicolás, Junín y Tigre. Este último, sin embargo, ha visto cómo se desestimó una nueva contienda entre Julio Zamora y Sergio Massa, luego de una decisión de la Cámara Electoral que confirma la proclamación de Luis Samyn Ducó.

Declaraciones en el Marco de la Discordia

Zamora ha alzado su voz ante la Corte Suprema, proclamando que «los peronistas de Tigre no reconocemos a ninguna conducción puesta a dedo». Las tensiones están al alza, reflejando una crisis de liderazgo dentro de las filas del peronismo.

Un Futuro Incierto Para el Peronismo

A pesar del esfuerzo por mantener la unidad a nivel provincial, las discordias locales pueden generar profundas divisiones en un contexto ya cargado de desafíos. Con fuerzas iguales en muchos distritos, las elecciones de este domingo marcarán un capítulo esencial en la lucha por el control del peronismo en Buenos Aires.