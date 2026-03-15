Acciones de Mercado Libre caen 6% tras anuncio de JP Morgan: ¿Es hora de comprar?

El banco de inversión JPMorgan ajustó su pronóstico sobre las acciones de MercadoLibre, cambiando su calificación de "sobreponderar" a "neutral", sugiriendo que la compañía enfrenta un panorama más desafiante en el corto plazo.

En un reciente informe, el analista Marcelo Santos expresó que la intensa competencia en el comercio electrónico, especialmente en Brasil, ha hecho mella en las expectativas optimistas sobre MercadoLibre. Rivales como Shopee están aplicando tácticas agresivas para aumentar su participación de mercado, lo que podría afectar los márgenes de MercadoLibre en el futuro cercano.

Revisión a la Baja del Precio Objetivo

Además, JPMorgan redujo su estimación de precios para las acciones de la empresa a u$s2.100 para diciembre de 2026, comparado con los u$s2.650 previos. Este cambio es indicativo de proyecciones de rentabilidad más moderadas y la expectativa de que la empresa continué realizando inversiones fuertes para impulsar su crecimiento.

Acciones en Caída

Tras el anuncio, las acciones de MercadoLibre cayeron drásticamente en Wall Street. El día anterior, los títulos cerraron en u$s1.766,10, pero durante la jornada bursátil del jueves llegaron a disminuir cerca del 6%.

A pesar de estos cambios en la recomendación, JPMorgan reconoce el sólido posicionamiento de MercadoLibre en el comercio electrónico y el sector fintech de América Latina. Sin embargo, enfatiza que la evolución de las acciones dependerá de cómo las inversiones actuales se traduzcan en mejoras de rentabilidad en el futuro.

Desafíos en Recuperación

Es importante mencionar que las acciones de MercadoLibre también habían sufrido caídas en febrero, tras la publicación de un informe trimestral. En esa ocasión, la caída llegó a ser de hasta un 9% en dólares.

A pesar de reportar un crecimiento del 45% en ingresos interanuales, alcanzando u$s8.759 millones, el último balance publicado generó inquietudes. Esto se debe a que, aunque el crecimiento de ventas fue sólido, el EBIT recurrente experimentó una disminución.

¿Es Tiempo de Invierte?

Ante la situación actual de las acciones, muchos inversores se preguntan si es un buen momento para comprar, esperar o vender. Algunas estimaciones apuntan a que la cotización de MercadoLibre podría elevarse hasta un 70% en los próximos meses, lo que la convierte en un tema candente en el mercado.

Con una capitalización de mercado que supera los u$s88.000 millones, la empresa se establece como un coloso en el comercio electrónico y fintech en América Latina. Los expertos sostienen que la integración de marketplace, logística, pagos digitales y crédito podría mejorar sus márgenes y fortalecer su posición competitiva frente a otros jugadores en la región.

Actualmente, con las acciones cotizando en torno a u$s1.740, el interés por los CEDEAR de MercadoLibre aumenta, permitiendo a los inversores diversificar sus posiciones mientras apuestan por el crecimiento de la empresa en un entorno volátil.