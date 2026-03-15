"Inundaciones en Tucumán: El cruce en redes entre el gobernador Jaldo y Lisandro Catalán"

El Gobernador de Tucumán Responde a Críticas sobre la Asistencia por Inundaciones

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, hizo un llamado a la unidad y la responsabilidad en medio de la crisis por inundaciones que afecta a la provincia, rechazando insinuaciones políticas de su antecesor.

La situación de emergencia ha llevado al gobernador a enfocar su atención en la asistencia a las familias afectadas, tras un cruce de declaraciones con el exministro Lisandro Catalán, quien destacó las gestiones del Gobierno en medio del desastre natural.

Un Desastre Natural y Respuestas Inmediatas

Las intensas lluvias que han golpeado Tucumán han generado un contexto crítico para muchas familias. En este marco, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que se estaban enviando insumos para ayudar a los damnificados, comentario que fue rápidamente retuiteado por Catalán, generando un intercambio de opiniones entre ambos líderes.

Reacciones del Gobernador Jaldo

Frente a las declaraciones de Catalán, Jaldo respondió con firmeza: «¡Basta! La política partidaria puede esperar. La gente no». Destacó que lo fundamental en este momento es el bienestar de los tucumanos y no la disputa política.

Compromiso con la Asistencia

El gobernador subrayó su papel activo en la gestión de asistencia nacional, asegurando que este apoyo fue resultado de su propio trabajo coordinado con el Gobierno nacional. En su cuenta de X, Jaldo enfatizó: «La asistencia que hoy está llegando a Tucumán fue gestionada personalmente por este gobernador».

Puntos de Vista y Desacuerdos

El momento de tensión se intensificó cuando Catalán exigió que la provincia acelerara la logística para la distribución de los insumos, lo que desató la respuesta de Jaldo, quien afirmó que hasta el momento no había recibido soluciones concretas de parte de Catalán.

Una Mano Extendida