Surge documento que revela un presunto pacto de 5 millones de dólares para respaldar a Javier Milei

Revelaciones Impactantes: El Teléfono de Novelli Desvela un Acuerdo Secreto en el Escándalo Cripto de $LIBRA

Un análisis del dispositivo de Mauricio Novelli ha sacado a la luz detalles sorprendentes sobre un acuerdo que podría cambiar el panorama de la política argentina. Este Documento sobre un pacto financiero por el apoyo de Javier Milei al lanzamiento del token $LIBRA se revela como un verdadero escándalo.

Un Acuerdo Económico Sorprendente El análisis forense del teléfono de Novelli ha destapado un documento fundamental que detalla un acuerdo económico entre él y Milei. Este pacto estipula un total de cinco millones de dólares, distribuidos en tres pagos.

Notas Estratégicas para Manejar la Crisis Además del pacto financiero, el material recuperado incluye un esbozo de mensaje destinado a mitigar la controversia generada por el escándalo. Es clara la intención de controlar la narrativa desde Casa Rosada.

Detalles del Acuerdo Económico Los documentos encontrados, referidos por fuentes judiciales, revelan que la nota fue escrita en inglés el 11 de febrero de 2025. Este acuerdo, que menciona explícitamente a un asesor de criptoactivo, desglosa dos pagos de $1.5 millones cada uno en tokens o efectivo, incluyendo menciones específicas a la participación del empresario Hayden Davis.

Un Mensaje Público en Tiempos de Críticas Un segundo documento revela un borrador de un mensaje público diseñado para calmar la situación tras el estallido del escándalo, fechado el 16 de febrero de 2025. En él, Novelli declara su apoyo a la visión de la criptomoneda Libra y desliga cualquier interés financiero.

La Vida Privada de un Lobista en el Ojo del Huracán A medida que se hace público el contenido de su teléfono, emergen mensajes que dejan entrever la euforia de Novelli durante la negociación con Milei. Con diversos mensajes de celebración tras lograr acuerdos clave, su actitud despreocupada contrasta con la tensión del momento político.

Más Allá del Pacto: Acciones Previas al Lanzamiento La investigación también revela que Novelli estuvo en constante comunicación con figuras políticas, gestionando la escena tras bambalinas con el fin de lograr una imagen favorable del lanzamiento del token.

Crisis y Comunicación: Estrategias de Manejo Los peritajes han identificado múltiples llamadas cruciales justo antes y durante el colapso del escándalo de $LIBRA, subrayando la importancia de la comunicación en tiempos de crisis. Novelli se encontraba en Dallas, pero mantenía contacto continuo con Buenos Aires.

Reflejos de una Conexión Clave Con casi 200 llamadas realizadas en un solo fin de semana, el teléfono de Novelli demuestra no solo su papel activo en la gestión de la crisis, sino también sus relaciones con miembros influyentes del gobierno.

Las revelaciones del teléfono de Mauricio Novelli no solo son un reflejo de la intrincada danza entre el poder político y los intereses privados, sino que también dejan al descubierto las dinámicas ocultas que operan en el ámbito de las criptomonedas en Argentina.