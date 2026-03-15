El Auge de los Conductores de Plataformas: Entre Regulaciones y Oportunidades Laborales

En la ciudad de Córdoba, el transporte de pasajeros vive un periodo de tensión. Mientras la atención se centra en los colectivos y los recientes cambios administrativos, otro problema emerge: la coexistencia de taxis, remises y vehículos de aplicaciones de movilidad.

Eduardo Ramírez, subsecretario de Movilidad y Tránsito, informó que ya son más de mil los conductores que se han registrado bajo la ordenanza Nº 13.549, que regula el uso de aplicaciones en la capital cordobesa. Sin embargo, los taxistas alertan que podría haber hasta 25,000 vehículos operando a través de plataformas sin cumplir con la normativa. Esta discrepancia resalta un desafío crítico: formalizar una actividad que se expande más allá de lo regulado.

La concejal Graciela Villata, del Frente Cívico, expresó su preocupación, afirmando que muchos vehículos en el servicio de aplicaciones tienen más de una década de antigüedad, lo que impide su registro bajo la nueva normativa. “Advertimos que el número de inscriptos sería escaso, y el tiempo ha demostrado que teníamos razón”, comentó.

Regulación en la Búsqueda de Orden

La ordenanza busca poner orden en un sector que históricamente navegó en la informalidad. Establece requisitos para los conductores y limita la antigüedad de los vehículos a un máximo de 10 años. Sin embargo, la realidad es que muchos de los autos en circulación no cumplen con esta regla, complicando el proceso de registro.

Debate sobre el Número de Vehículos

Un tema candente durante la discusión legislativa fue el establecimiento de un cupo máximo de vehículos para plataformas digitales. Aunque algunos defendían esta medida para evitar un crecimiento descontrolado del sector, otros advirtieron que podría perjudicar a los conductores ya activos. Al final, la ordenanza no estableció límites, enfocándose en los requisitos de registro.

A pesar de esta falta de límites, la presión sobre la Municipalidad crece. Recientemente, los taxistas protestaron frente al Palacio 6 de Julio para exigir un mayor control sobre los vehículos que no están debidamente registrados.

El Contexto Económico como Motor de Cambio

El auge de las aplicaciones de transporte no solo responde a la tecnología, sino que se ve impulsado por un contexto económico complejo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de desocupación en el Gran Córdoba se sitúa en 7,4%, y un alarmante 29,3% de los trabajadores ya ocupados buscan otra fuente de ingresos.

Este panorama de precariedad laboral ha llevado a muchos a ver las plataformas como una solución para complementar sus ingresos.

La regulación municipal confrontra un dilema: si bien un control más estricto podría beneficiar a los transportes tradicionales, también podría limitar una fuente de ingresos vital para miles de trabajadores que dependen de estas aplicaciones para sobrevivir en un mercado laboral incierto.