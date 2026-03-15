Fallece en prisión John Alford, actor de London’s Burning, a los 54 años

El actor británico John Alford, conocido por sus papeles en producciones como «London’s Burning» y «Grange Hill», ha fallecido en prisión a los 54 años, solo dos meses después de ser encarcelado por graves delitos.

Detalles sobre las condenas que marcaron su final

Alford, cuyo verdadero nombre es John Shannon, había sido sentenciado a ocho años y medio de prisión por agredir sexualmente a dos adolescentes. Los delitos ocurrieron en una fiesta en el hogar de un amigo, donde se aprovecharon de la vulnerabilidad de las víctimas.

El juicio y los cargos en su contra

Durante el juicio, que tuvo lugar en 2022, se expuso que Alford había abusado de una niña de 14 años en cuatro ocasiones. Además, enfrentó cargos adicionales por agresión sexual y penetración contra una menor de 15 años. La corte escuchó testimonios que revelaron que las víctimas estaban bajo los efectos del alcohol tras una noche de diversión.

Las circunstancias de su fallecimiento

Según informó el Servicio Penitenciario, John Shannon falleció en la prisión HMP Bure en Norfolk el pasado 13 de marzo de 2026. Como es habitual en estos casos, la Oficina del Ombudsman de Prisiones y Libertad Condicional llevará a cabo una investigación para esclarecer las causas de su muerte.