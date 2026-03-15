VIDEO | ¿Cuánto podría llegar a cotizar el dólar sin intervención del BCRA tras el IPC del INDEC?

La reciente cifra de inflación del 2,9% en febrero, publicada por el INDEC, intensifica las tensiones en la economía argentina, lo que podría repercutir en el mercado cambiario. Los expertos analizan el impacto de estos datos en el valor del dólar.

La inflación de febrero ha generado un aumento en las expectativas económicas. Según el último informe del INDEC, este aumento del 2,9% podría influir en la cotización del dólar oficial, especialmente considerando que el Banco Central ajusta las bandas de flotación en función de los datos del índice de precios al consumidor.

Inflación y su Relación con el Dólar Oficial

Con el dólar mayorista cotizando alrededor de $1.400, algunos analistas advierten que este valor se sitúa lejos de las bandas de flotación establecidas, que van desde $858 a $1.627. Esto significa que actualmente el tipo de cambio está unos 230 pesos por debajo del límite superior tolerado.

Expectativas de Cambio

Para abril, se prevé que la banda superior se ajuste a un rango entre $1.650 y $1.700 debido a la inflación del 2,9%, según el economista Camilo Tiscornia. Sin embargo, a pesar del incremento en la inflación, los analistas no anticipan un impacto significativo en la cotización del dólar.

Factores que Influyen en el Precio del Dólar

La visión general entre los economistas es que la inflación actual proviene de factores internos que no necesariamente afectan el valor del dólar, que ha mostrado una tendencia estable en lo que va del año. Gustavo Quintana, analista de PR Cambios, señala que el flujo de ingresos sigue siendo robusto y no hay una presión notable para alterar la tendencia actual.

Perspectivas para el Dólar

Aunque las proyecciones de inflación rondan el 26,1% para el año, el aumento previsto en el tipo de cambio es considerablemente menor, situándose en alrededor del 18,6%. Esto sugiere que la estabilidad cambiaria podría persistir a pesar del aumento en la inflación.

¿Riesgo de Atraso Cambiario?

La actual diferencia entre la inflación y el precio del dólar ha suscitado preocupaciones sobre un posible atraso cambiario, lo que podría perjudicar la competitividad de las exportaciones argentinas. Tiscornia advierte que esta situación generaría un desafío adicional, ya que un dólar apreciado podría resultar en un crecimiento de las importaciones y un aumento del turismo al exterior.

El Futuro del Tipo de Cambio

Los expertos coinciden en que es crucial reducir la inflación para abordar esta cuestión de atraso cambiario. Con el tipo de cambio actual y las proyecciones de inflación, se recomienda seguir de cerca la evolución de las bandas de flotación y las políticas del Banco Central para mitigar el impacto en la economía real y mantener la competitividad en el mercado internacional.