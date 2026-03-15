Venezuela vs. Japón: ¡No te pierdas la transmisión en vivo del Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde Miami!

La selección de Venezuela se prepara para un emocionante enfrentamiento contra Japón en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, un partido pensado para captar la atención de los fanáticos en todo el continente.

El esperado encuentro se llevará a cabo el 14 de marzo, a las 9:00 p.m. (hora del Este de EE. UU.), en el loanDepot Park de Miami, un escenario que promete vibrantes emociones. Venezuela busca hacerse un lugar en las semifinales ante el actual campeón del torneo.

Un Partido de Alta Competencia

La organización MLB ha programado el partido en el último turno del sábado para maximizar la audiencia en Estados Unidos y Latinoamérica. Mientras tanto, en la misma jornada, Puerto Rico e Italia se enfrentarán más temprano en Houston, en el otro cruce del bracket de Venezuela.

Cómo Seguir el Encuentro

Los aficionados podrán disfrutar del Clásico Mundial a través de FOX Deportes, que transmitirá los juegos en español. Además, en Sudamérica se podrá acceder a la cobertura a través de ESPN y Disney+.

El venezolano Luis Arraez reacciona tras un jonrón durante el Clásico Mundial de Béisbol (AP – Lynne Sladky)

El Camino a los Cuartos de Final

Venezuela avanzó a esta fase como segunda del Grupo D, finalizando con un récord de 3-1: logró victorias ante Países Bajos, Israel y Nicaragua, pero perdió 7-5 ante República Dominicana en el partido que definió el liderazgo del grupo. Por su parte, Japón llega con un impecable récord de cuatro victorias en el Grupo C, destacándose con un contundente 13-0 sobre Chinese Taipei y otros triunfos importantes.

Un Encuentro Sin Precedentes

Este será el primer enfrentamiento directo entre Venezuela y Japón en la fase de eliminación del Clásico Mundial, lo que añade un matiz de emoción adicional. La Vinotinto cuenta con un equipo que ha mostrado un rendimiento sobresaliente en la fase de grupos, mientras que Japón es conocido por su profundidad en la rotación y una ofensiva potente que ha demostrado ser capaz de definir partidos.

Shohei Ohtani celebra un jonrón durante el Clásico Mundial de béisbol (AP – Eugene Hoshiko)

Japón ha alcanzado las semifinales en todas las ediciones del torneo, habiendo cosechado tres títulos mundiales (2006, 2009 y 2023). Esta rica historia en el Clásico convierte al próximo duelo en uno de los más esperados del certamen, donde tanto el talento como la estrategia serán cruciales para alcanzar la victoria.