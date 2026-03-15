Irán no debe poner en jaque a la economía global, advierte ministro de los EAU

Los Emiratos Árabes Unidos han hecho un llamado urgente al mundo para poner fin al bloqueo iraní en el estratégico Estrecho de Ormuz, vitál para la economía global. La ministra de Estado, Lana Nusseibeh, subrayó la necesidad de actuar ante las crecientes tensiones en la región.

Durante una reciente entrevista con Euronews, Nusseibeh advirtió que “Irán no puede seguir sometiendo a la economía global con su comportamiento de estado marginal”. Este estrecho, que conecta Irán y Omán, representa aproximadamente una quinta parte del suministro de petróleo mundial, y su bloqueo está generando repercusiones en los mercados de energía y en la seguridad alimentaria a escala global.

El Impacto Global del Bloqueo

A medida que la guerra con Irán se intensifica, el bloqueo del Estrecho de Ormuz se convierte en una creciente preocupación. Nusseibeh señaló que “aproximadamente el 20% de las reservas energéticas mundiales transitan por este estrecho. Si se interrumpe, las consecuencias impactarán no solo los precios de la energía, sino también la seguridad alimentaria, afectando así los costos en supermercados y estaciones de servicio”.

Compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con la Estabilidad del Mercado Energético

Nusseibeh destacó que su país permanece firme en su papel como proveedor responsable en el mercado energético, enfatizando que “seguiremos haciendo lo posible para responder a la crisis energética global”. Desde que comenzó el conflicto, los mercados de energía han reaccionado con sensibilidad a la inestabilidad en la región.

Un Hub Global de Logística

La ministra también destacó el rol de los Emiratos como un centro logístico global, conectando a Dubai con más de 155 destinos internacionales. A medida que se cumplen dos semanas de guerra, el gobierno de los Emiratos enfrenta el desafío de proteger su territorio sin escalar el conflicto.

Defensa y Preparación ante el Conflicto

Con la incertidumbre acechando, Nusseibeh subrayó que “hemos tenido 14 días increíblemente desafiantes”, aun cuando la vida en los Emiratos ha vuelto a una semblanza de normalidad. A pesar de ser blanco de ataques con drones y misiles, el país ha logrado mantener su estabilidad, un reflejo de las décadas de preparación ante la incertidumbre geopolítica en la región.

Resiliencia Económica y Logística

Los Emiratos han hecho importantes inversiones en la resiliencia económica y en la seguridad de sus cadenas de suministro. “Hemos incorporado resiliencia al sistema en nuestra oferta de alimentos y acceso a bienes globales”, afirmó Nusseibeh, resaltando la efectividad de los sistemas de defensa aérea del país.

Enfrentando Desafíos con Determinación

Aunque la ministra declaró que “no creemos en la escalada militar”, enfatizó que los Emiratos no dudarán en defender lo que han construido. La seguridad de sus comunidades, tanto para los ciudadanos emiratíes como para los extranjeros, es una prioridad fundamental.

“Las líneas rojas son la seguridad, la prosperidad y el bienestar de nuestra comunidad emiratí y de los expatriados. Todos merecen nuestra protección”, concluyó Nusseibeh.