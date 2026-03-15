Resultados de la Quiniela Nacional y Provincial – Sábado 14 de marzo

Resultados de la Quiniela del 14 de marzo: ¡Descubre los números ganadores!
La emoción de la Quiniela continúa en Argentina. A continuación, te presentamos los resultados de los sorteos del 14 de marzo, donde los apostadores están expectantes por conocer qué números pueden traerles la suerte.
La Quiniela, uno de los juegos de azar más queridos en el país, es organizada y regulada por las loterías provinciales. A diferencia de otros juegos, sus premios se determinan según los aciertos de los participantes, lo que añade un emocionante factor de estrategia.
Números Ganadores en la Quiniela La Previa Ciudad
Primera posición: 2701. A continuación, los 20 números sorteados:
1. 2701
2. 1964
3. 6676
4. 4487
5. 2266
6. 1119
7. 9152
8. 9853
9. 4826
10. 2336
11. 0224
12. 3828
13. 9969
14. 8232
15. 2647
16. 9053
17. 8640
18. 8038
19. 1223
20. 5861
Números Ganadores en la Quiniela La Previa Provincia
Primera posición: 9844. Aquí están los 20 números sorteados:
1. 9844
2. 1041
3. 6293
4. 2086
5. 9647
6. 8371
7. 0125
8. 1433
9. 5184
10. 5686
11. 0533
12. 1551
13. 9060
14. 6175
15. 0332
16. 5773
17. 0980
18. 7274
19. 0040
20. 7302
Números Ganadores en la Quiniela Primera Ciudad
Primera posición: 4769. Lista de los 20 números sorteados:
1. 4769
2. 9636
3. 3507
4. 8456
5. 2200
6. 7074
7. 6767
8. 5196
9. 8227
10. 5702
11. 7557
12. 7149
13. 4029
14. 6026
15. 5190
16. 0431
17. 3895
18. 5080
19. 5995
20. 9090
Números Ganadores en la Quiniela Primera Provincia
Primera posición: 3092. Aquí los 20 números sorteados:
1. 3092
2. 2432
3. 7803
4. 1035
5. 1415
6. 0508
7. 1011
8. 5037
9. 7126
10. 0458
11. 1495
12. 4696
13. 2974
14. 0287
15. 1457
16. 9741
17. 7730
18. 5262
19. 0382
20. 4297
Números Ganadores en la Quiniela Matutina Ciudad
Primera posición: 7211. Lista de los 20 números sorteados:
1. 7211
2. 1818
3. 3716
4. 8038
5. 1238
6. 4166
7. 0837
8. 6022
9. 4126
10. 7654
11. 3203
12. 0102
13. 7035
14. 8828
15. 8604
16. 2935
17. 4645
18. 0770
19. 8488
20. 1377
Números Ganadores en la Quiniela Matutina Provincia
Primera posición: 5475. Aquí los 20 números sorteados:
1. 5475
2. 5668
3. 9758
4. 1937
5. 7176
6. 6384
7. 0062
8. 4411
9. 4482
10. 3303
11. 0904
12. 4117
13. 3009
14. 5926
15. 3875
16. 7302
17. 1003
18. 1036
19. 6769
20. 5776
Números Ganadores en la Quiniela Vespertina Ciudad
Primera posición: 9181. Lista de los 20 números sorteados:
1. 9181
2. 2997
3. 3097
4. 3355
5. 6526
6. 9015
7. 7907
8. 9239
9. 9088
10. 0310
11. 6996
12. 2674
13. 7513
14. 7557
15. 0711
16. 4505
17. 0418
18. 1457
19. 9075
20. 4791
Números Ganadores en la Quiniela Vespertina Provincia
Primera posición: 2432. A continuación, los 20 números sorteados:
1. 2432
2. 4851
3. 2130
4. 9495
5. 2923
6. 0147
7. 4306
8. 1753
9. 9122
10. 9805
11. 5335
12. 9327
13. 9101
14. 3577
15. 3235
16. 3086
17. 4631
18. 1580
19. 0467
20. 8780
Números Ganadores en la Quiniela Nocturna Ciudad
Primera posición: 2795. Lista de los 20 números sorteados:
1. 2795
2. 9332
3. 8645
4. 4951
5. 0861
6. 5708
7. 0395
8. 7005
9. 2840
10. 0030
11. 2151
12. 4939
13. 0927
14. 6512
15. 6655
16. 3657
17. 9230
18. 7445
19. 9971
20. 4673
Números Ganadores en la Quiniela Nocturna Provincia
Primera posición: 4876. A continuación, los 20 números sorteados:
1. 4876
2. 2478
3. 3193
4. 2598
5. 5638
6. 1189
7. 7472
8. 8616
9. 7803
10. 6743
11. 7674
12. 4389
13. 9273
14. 7385
15. 5045
16. 5892
17. 8393
18. 5359
19. 5172
20. 5785
Resultados de la Quiniela en Provincias Específicas
Córdoba Nocturna: 0245.
Santa Fe Nocturna: 6136.
Entre Ríos Nocturna: 2691.
¿Cómo jugar a la Quiniela?
Participar en la Quiniela es simple: los apostadores deben elegir una cantidad de dinero y seleccionar números de uno, dos, tres o cuatro cifras. Existen diferentes sorteos a lo largo del día, lo que permite a los jugadores encontrar el momento perfecto para probar su suerte.
Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábado y se organizan en cinco turnos:
La Previa: 10:15 hs.
La Primera: 12:00 hs.
La Matutina: 15:00 hs.
La Vespertina: 18:00 hs.
La Nocturna: 21:00 hs.