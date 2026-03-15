Resultados de la Quiniela Nacional y Provincial – Sábado 14 de marzo

La emoción de la Quiniela continúa en Argentina. A continuación, te presentamos los resultados de los sorteos del 14 de marzo, donde los apostadores están expectantes por conocer qué números pueden traerles la suerte.

La Quiniela, uno de los juegos de azar más queridos en el país, es organizada y regulada por las loterías provinciales. A diferencia de otros juegos, sus premios se determinan según los aciertos de los participantes, lo que añade un emocionante factor de estrategia.

Números Ganadores en la Quiniela La Previa Ciudad

Primera posición: 2701. A continuación, los 20 números sorteados:

1. 2701

2. 1964

3. 6676

4. 4487

5. 2266

6. 1119

7. 9152

8. 9853

9. 4826

10. 2336

11. 0224

12. 3828

13. 9969

14. 8232

15. 2647

16. 9053

17. 8640

18. 8038

19. 1223

20. 5861

Números Ganadores en la Quiniela La Previa Provincia

Primera posición: 9844. Aquí están los 20 números sorteados:

1. 9844

2. 1041

3. 6293

4. 2086

5. 9647

6. 8371

7. 0125

8. 1433

9. 5184

10. 5686

11. 0533

12. 1551

13. 9060

14. 6175

15. 0332

16. 5773

17. 0980

18. 7274

19. 0040

20. 7302

Números Ganadores en la Quiniela Primera Ciudad

Primera posición: 4769. Lista de los 20 números sorteados:

1. 4769

2. 9636

3. 3507

4. 8456

5. 2200

6. 7074

7. 6767

8. 5196

9. 8227

10. 5702

11. 7557

12. 7149

13. 4029

14. 6026

15. 5190

16. 0431

17. 3895

18. 5080

19. 5995

20. 9090

Números Ganadores en la Quiniela Primera Provincia

Primera posición: 3092. Aquí los 20 números sorteados:

1. 3092

2. 2432

3. 7803

4. 1035

5. 1415

6. 0508

7. 1011

8. 5037

9. 7126

10. 0458

11. 1495

12. 4696

13. 2974

14. 0287

15. 1457

16. 9741

17. 7730

18. 5262

19. 0382

20. 4297

Números Ganadores en la Quiniela Matutina Ciudad

Primera posición: 7211. Lista de los 20 números sorteados:

1. 7211

2. 1818

3. 3716

4. 8038

5. 1238

6. 4166

7. 0837

8. 6022

9. 4126

10. 7654

11. 3203

12. 0102

13. 7035

14. 8828

15. 8604

16. 2935

17. 4645

18. 0770

19. 8488

20. 1377

Números Ganadores en la Quiniela Matutina Provincia

Primera posición: 5475. Aquí los 20 números sorteados:

1. 5475

2. 5668

3. 9758

4. 1937

5. 7176

6. 6384

7. 0062

8. 4411

9. 4482

10. 3303

11. 0904

12. 4117

13. 3009

14. 5926

15. 3875

16. 7302

17. 1003

18. 1036

19. 6769

20. 5776

Números Ganadores en la Quiniela Vespertina Ciudad

Primera posición: 9181. Lista de los 20 números sorteados:

1. 9181

2. 2997

3. 3097

4. 3355

5. 6526

6. 9015

7. 7907

8. 9239

9. 9088

10. 0310

11. 6996

12. 2674

13. 7513

14. 7557

15. 0711

16. 4505

17. 0418

18. 1457

19. 9075

20. 4791

Números Ganadores en la Quiniela Vespertina Provincia

Primera posición: 2432. A continuación, los 20 números sorteados:

1. 2432

2. 4851

3. 2130

4. 9495

5. 2923

6. 0147

7. 4306

8. 1753

9. 9122

10. 9805

11. 5335

12. 9327

13. 9101

14. 3577

15. 3235

16. 3086

17. 4631

18. 1580

19. 0467

20. 8780

Números Ganadores en la Quiniela Nocturna Ciudad

Primera posición: 2795. Lista de los 20 números sorteados:

1. 2795

2. 9332

3. 8645

4. 4951

5. 0861

6. 5708

7. 0395

8. 7005

9. 2840

10. 0030

11. 2151

12. 4939

13. 0927

14. 6512

15. 6655

16. 3657

17. 9230

18. 7445

19. 9971

20. 4673

Números Ganadores en la Quiniela Nocturna Provincia

Primera posición: 4876. A continuación, los 20 números sorteados:

1. 4876

2. 2478

3. 3193

4. 2598

5. 5638

6. 1189

7. 7472

8. 8616

9. 7803

10. 6743

11. 7674

12. 4389

13. 9273

14. 7385

15. 5045

16. 5892

17. 8393

18. 5359

19. 5172

20. 5785

Resultados de la Quiniela en Provincias Específicas

Córdoba Nocturna: 0245.

Santa Fe Nocturna: 6136.

Entre Ríos Nocturna: 2691.

¿Cómo jugar a la Quiniela?

Participar en la Quiniela es simple: los apostadores deben elegir una cantidad de dinero y seleccionar números de uno, dos, tres o cuatro cifras. Existen diferentes sorteos a lo largo del día, lo que permite a los jugadores encontrar el momento perfecto para probar su suerte.

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábado y se organizan en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.