«El abogado de los fondos buitre obliga a Argentina a negociar en Nueva York» – Carlos Burgueño

Dennis Hranitzky vuelve a dar que hablar luego de una nueva victoria legal relacionada con los fondos buitre. Su habilidad para negociar y litigar lo han convertido en una figura temida en el ámbito jurídico argentino, donde ha demostrado su destreza y tenacidad.

El abogado estadounidense Dennis Hranitzky, conocido por sus exitosas demandas contra Argentina, ha alcanzado un nuevo acuerdo entre su representado, Attestor Master Value, y el país. Esta negociación se centra en una deuda que Argentina mantiene desde 2002, por un monto que ronda los 600 millones de dólares. Este acuerdo sigue a una larga trayectoria de litigios en los que Hranitzky ha mostrado un firme control de la situación.

Una Historia de Éxitos Judiciales

Hranitzky, quien se destacó como el principal abogado de Elliott Management, ha sido clave en varias victorias legales significativas. Su papel en el juicio que culminó en 2016, donde Argentina tuvo que abonar cerca de 9 mil millones de dólares, ha dejado una huella imborrable en la relación entre el país y los fondos buitre. La magistrada Loretta Preska, del Distrito Sur de Manhattan, ha respaldado las negociaciones actuales, lo que refuerza la posición de Hranitzky en esta nueva propuesta.

El Impacto del Juicio del Siglo

Durante el emblemático Juicio del Siglo, Hranitzky ganó notoriedad por su estrategia audaz, que incluyó la infame incautación de la fragata Libertad en Ghana en 2012. Esta maniobra no solo atrajo la atención mediática, sino que también solidificó su reputación como un abogado astuto en litigios internacionales.

Formación y Carrera

Graduado de Harvard, Hranitzky comenzó su carrera en el bufete Dechert LLP, donde desarrolló su enfoque legal agresivo. A medida que los litigios contra Argentina prosperaban, su clientela se expandió a otros fondos de inversión, incluyendo al influyente Kenneth Dart.

Reputación Internacional y Nuevas Demandas

Recientemente, Hranitzky también se destacó por una demanda contra el estudio panameño Mossack Fonseca, conocido por su implicación en casos de lavado de dinero. Aunque el fallo no fue favorable, su participación en el caso revalidó su imagen como defensor de la legalidad en los círculos internacionales.

La Nueva Batalla contra la Provincia de Buenos Aires

En octubre de 2023, Hranitzky renovó su enfoque sobre Argentina, dirigiendo ahora su atención hacia la provincia de Buenos Aires. Representa a los fondos Glacial Capital y TRSE Holding, exigiendo el cobro del 100% de una deuda que no fue incluida en el canje propuesto por el gobierno de Axel Kicillof. Este movimiento pone a la provincia en una posición delicada, obligada a negociar bajo presión.

Un Futuro Incierto para Argentina

La situación actual refleja la persistente lucha de Hranitzky en los tribunales, donde su tendencia a presionar por condiciones estrictas ha generado un ambiente de tensión. Su éxito en estas negociaciones pone de manifiesto la fragilidad económica del país, que aún lidia con las consecuencias de su pasado financiero.