Milei en Madrid: críticas a Sánchez, dardos a Rocca y elogios a la gestión

El presidente argentino, Javier Milei, dejó su marca en el Madrid Economic Forum con un contundente discurso que sacudió al público asistente, enfrentándose directamente a figuras políticas y empresariales.

En un evento marcado por un enfoque neoliberal, el mandatario no escatimó en críticas hacia el presidente español, Pedro Sánchez, y los empresarios argentinos, Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla. Curiosamente, evitó tocar el escándalo que involucra a la esposa de su jefe de Gabinete.

Milei Inicia con Estilo Contundente

La presentación de Milei fue recibida con vítores y abucheos hacia Sánchez, mientras que la música “Panic Show” de La Renga resonaba en el auditorio. Al comenzar, el presidente agradeció a los organizadores y presentó los temas de su próxima obra, “La moral como política de Estado”, en la que critica abiertamente el socialismo.

Críticas al Socialismo y Defensa del Capitalismo

En su intervención, Milei aseguró que la condena al sistema capitalista se basa en percepciones de injusticia más que en su eficiencia. Durante su discurso, enfatizó su visión de que el riesgo país ha disminuido de forma notable desde su llegada al poder.

Desafiando Intereses Económicos

El presidente tocó un punto álgido al referirse a la apertura de importaciones, acusando a los empresarios de manipular a la opinión pública bajo una narrativa nacionalista. Según él, Argentina debería tener un coeficiente de apertura del 93%, mientras que actualmente se encuentra en un 28%, lo que lo convierte en uno de los países más cerrados en términos económicos.

Confrontación Directa con Empresarios

Milei no vaciló al criticar a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla. En particular, hizo hincapié en la práctica de extorsión que, según él, utilizan para obtener beneficios a costa de la población trabajadora. Comentó que, si se abriera la economía, el precio de los neumáticos podría reducirse drásticamente.

Denuncia de la Corrupción

El presidente también mencionó la presión ejercida por empresarios corruptos sobre los gobiernos, afirmando que aquellos que se niegan a negociar bajo prácticas corruptas son vilipendiados. Reforzó que las políticas públicas deben ser guiadas por la ética, distanciándose del utilitarismo y asegurando que es hora de desplazar la influencia de pensadores como Maquiavelo.

Reuniones Diplomáticas Previas

Antes de su discurso, Milei se reunió con Santiago Abascal, presidente de VOX, y otros líderes económicos influyentes como Jesús Huerta de Soto y Martín Varsavsky. Estas interacciones reflejan su intención de consolidar lazos, mientras despliega su visión de cambio en la economía argentina.