Inflación Febrero 2026: ¿Qué habría ocurrido con un nuevo IPC de INDEC?

La resistencia de Toto Caputo a modificar la canasta que mide la inflación se vuelve cada vez más evidente. En febrero, el índice podría haber sido del 3,1%, un dato que complicaría al gobierno que aún sostiene que la inflación disminuye.

Durante **nueve meses consecutivos**, la inflación se ha mantenido o ha aumentado, dificultando las explicaciones del gobierno. Anteriormente se culpaba al “riesgo kuka” por la caída en la demanda de pesos, pero con las elecciones ya lejanas, las cifras de inflación siguen siendo preocupantes.

El argumento de que la “inflación núcleo” es crucial ya no tiene peso, ya que este indicador también muestra un incremento del 3,1%. Esta realidad dificulta cada vez más la proyección de que el índice mensual bajará por debajo del 1% en el segundo semestre, como se había anticipado.

La Reestructuración Tarifaria

Caputo justifica su postura al afirmar que aún no se completa el proceso de reajuste de precios relativo, especialmente en servicios regulados por el estado, que venían atrasados. Si bien el gobierno de Milei heredó tarifas comprimidas, se han pospuesto grandes ajustes hasta después de las elecciones.

En febrero, el rubro de “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” mostró un **incremento explosivo del 6,8%**, más del doble de lo registrado hasta finales del año pasado. Este aumento ya se anticipaba debido a la reducción de subsidios para hogares de ingresos medios.

Comida: Un Impacto Sorpresivo

Mientras se esperaba que el aumento de tarifas predominara, el **rubros alimenticio** mostró un sorprendente 3,3% de aumento en solo 28 días. Aunque hay una ligera moderación frente al 4,7% de enero, los costos de los alimentos siguen muy por encima del promedio del año anterior.

Las carnes nuevamente fueron **los principales responsables**, con un incremento del 8,1% en el rubro vacuno y un notable 10,2% en el precio del pollo. Los ganaderos motivan el engorde de animales debido al crecimiento de precios y a una reducción del stock de ganado.

Los Dilemas de Caputo

Caputo subestimó el efecto de las tarifas cuando decidió mantener la actual canasta del Indec. Hubiera sido más beneficioso adoptar el cambio propuesto por Marcos Lavagna, que reconocía patrones de consumo más actuales.

La canasta actualmente asigna a la carne la misma ponderación que en 2004, a pesar de que el consumo per cápita ha caído un 35%. Este descuido no solo es estadístico; afecta la percepción pública y política, especialmente en un país con significativos índices de pobreza.

Perspectivas Inciertas para Marzo

El mes de marzo anticipa desafíos aún mayores. La inflación estacional, impulsada por el inicio de clases y el cambio de temporada textil, se suma a la presión de tarifas al alza. Las proyecciones indican que el IPC podría superar el 2,8%.

Caputo enfrenta un reto mayúsculo justo cuando los sindicatos están renegociando salarios. La administración también intenta persuadir al sector financiero a bajar las tasas de interés para estimular el crédito al consumo y producción.