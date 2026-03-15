Rosato advierte: ‘Las PyMES llevan dos cuatrimestres en caída; la recesión se agudiza’

Daniel Rosato, presidente de Industriales PyMEs Argentinas, expone las críticas condiciones que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en el país. La caída del consumo interno y la falta de medidas adecuadas complican aún más el panorama.

Un Entorno Industrial en Crisis

En una reciente entrevista con Canal E, Daniel Rosato informó que la actividad manufacturera en Argentina está atravesando meses de declive. “Llevamos dos cuatrimestres consecutivos con un marcado descenso en la industria. La recesión se está profundizando”, aseguró.

Impacto del Poder Adquisitivo en el Consumo

Uno de los factores que agrava esta crisis es la drástica disminución del consumo interno. «Esto se debe a la contracción del mercado interno, resultado de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores», enfatizó Rosato. Esta situación crea un círculo vicioso que perjudica tanto el consumo como la producción de las PyMEs.

Aumento de la Morosidad y sus Consecuencias

Rosato advirtió sobre el incremento en la morosidad de las tarjetas de crédito, lo que refleja la dificultad que enfrentan los trabajadores y propietarios de negocios. «Los bancos nos informan que la morosidad se está incrementando», afirmó. Este fenómeno también afecta a las empresas que, incapaces de cumplir con sus obligaciones, están viendo un aumento en los cheques rechazados.

El Alarmante Cierre de Empresas Desde 2023

El efecto de esta crisis se traduce en la pérdida de más de 30.000 empresas desde diciembre de 2023. Rosato destacó la necesidad de crear canales de comunicación efectivos con el Gobierno para abordar las dificultades reales que enfrenta el sector. “La falta de diálogo con el Gobierno no nos permite presentar la problemática profunda que sufrimos”, declaró.

Un Llamado al Congreso

Frente a esta compleja situación, las entidades empresariales están organizando una visita al Congreso de la Nación la próxima semana. “Llevaremos un documento detallado donde solicitamos medidas concretas que deben ser votadas por los legisladores”, concluyó Rosato.