¡Cuidado viajeros! Estafan con cuentas falsas de aerolíneas por la guerra en Irán

En medio de la crisis geopolítica en Oriente Medio, los viajeros deben estar alerta ante un aumento de estafas en redes sociales que fingen ofrecer reembolsos de aerolíneas. Descubre cómo identificar y evitar caer en estas trampas fraudulentas.

Imagina que tu vuelo se retrasa debido a la crisis en Oriente Medio y decides buscar información en línea. Encuentras una cuenta en redes sociales que aparenta ser de la aerolínea con la que tienes el boleto y publicas una consulta. Recibes una respuesta que parece útil, pero pronto te das cuenta de que estás ante una estafa.

Algunas cuentas fraudulentas están utilizando el caos del conflicto para engañar a viajeros de todo el mundo, especialmente aquellos que buscan reembolsos por cancelaciones y retrasos. La entidad financiera Santander ha reportado que muchos clientes ya han sido víctimas de este tipo de fraudes.

La Estrategia del Fraude: Así Operan los Estafadores

Los estafadores crean cuentas que lucen legítimas, a menudo con el logo de la aerolínea. Estas pueden tener nombres que incluyen la marca o denominaciones genéricas como «equipo de soporte» o «servicios al cliente».

El objetivo es engañarte para que compartas información personal como tu número telefónico o correo electrónico. Estos delincuentes escanean redes sociales en busca de usuarios que buscan ayuda, para ofrecerles asistencia falsa.

Peligro en el Mensaje Directo

Si recibes un mensaje privado, generalmente te solicitarán detalles sensibles bajo la excusa de procesar un reembolso. En lugar de recibir un pago, tus fondos serán debitados sin tu consentimiento.

¿Qué Hacer Para Protegerte?

Mantén siempre una postura cautelosa ante cuentas no verificadas que encuentres en redes sociales. Verifica que la cuenta esté vinculada al sitio web oficial de la aerolínea. Muchas veces, la aerolínea principal tiene una cuenta oficial de servicio al cliente, la cual debe mencionarse claramente en su perfil.

Señales de Advertencia

Si una cuenta tiene pocos seguidores, es un indicativo de que podrías estar ante un fraude. No compartas nunca información de pago o contraseñas; las aerolíneas no piden este tipo de datos por mensajes privados.

Chris Ainsley, experto en gestión de riesgos de fraude en Santander UK, advierte: “Verifiquen siempre las actualizaciones en los sitios web oficiales de las aerolíneas antes de actuar.”