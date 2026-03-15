Femicidio Impactante: Asesina a su Ex y Se Escapa al Carnaval con Ropa Manchada de Sangre

Brutal Crimen en General Lavalle: Hombre Asesina a Su Expareja Durante el Carnaval

Un impactante hecho de violencia se registró en General Lavalle, donde un hombre está acusado de asesinar a su expareja y luego festejar en el carnaval cercano con sangre en su ropa. Este trágico suceso pone en evidencia la alarmante problemática de la violencia de género en Argentina.

El Hallazgo de la Víctima Eugenia Mendiburu, de 43 años y empleada municipal, fue encontrada sin vida en su hogar, ubicada en Cordine y Bartolomé Mitre. Su expareja, Javier Flores, de 49 años, es el principal sospechoso del crimen, que aparentemente ocurrió tras una discusión violenta.

Detalles del Crimen De acuerdo con la policía, Eugenia fue atacada con un objeto punzante. La preocupación de sus amigos aumentó cuando notaron la extraña conducta de Javier y, al intentar ponerse en contacto con ella sin éxito, decidieron alertar a las autoridades.

Intervención Policial Cuando la policía llegó al lugar, descubrieron el cuerpo de Eugenia oculto detrás de un sillón. Javier fue arrestado poco después, luciendo marcas de sangre y heridas visibles. Parte de su vestimenta fue confiscada como evidencia.

Investigan el Contexto de Violencia La causa fue calificada bajo «Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género». La investigación busca establecer si hubo complicidad en el crimen. Los testimonios indican que Javier llegó al carnaval con evidentes signos de haber estado involucrado en un acto violento.